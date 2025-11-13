La Albiceleste se medirá con el conjunto africano en su único amistoso de noviembre, y de cara a este partido Lionel Scaloni tendrá varias bajas.

La Selección Argentina se medirá con Angola este viernes, desde las 13, en Luanda por un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre. El combinado africano celebra, en parte, el 50° aniversario de la independencia del país a través de este encuentro. En principio, este sería el último partido oficial de la Albiceleste antes de jugar la Finalissima contra España y, a pesar de tener varias bajas, Lionel Scaloni piensa poner lo mejor.

La Selección, previo a viajar al país africano, entrenó durante la semana en España. El jueves realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, y tuvo la presencia de más de 20.000 personas. Después del entrenamiento Messi recibió una camiseta del club español con el número 10 de manos del accionista Cristian Bragarnik.

El equipo argentino tendrá varias ausencias de peso, y la más destacada es la de Emiliano Martínez. El arquero no fue citado por decisión exclusiva de Scaloni, quien habló con él antes de anunciar la lista y le explicó que en este partido quiere darle minutos a otro golero. Dibu sabe que es titular indiscutido y será el dueño del arco tanto en la Finalissima como en el debut mundialista.

Argentina jugará un amistoso ante Angola

argentina angola 1 Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Otro que no podrá estar presente en Enzo Fernández, que en un principio integraba la lista de citados, pero después del último partido con Chelsea comunicó que sufre una molestia en su rodilla y el cuerpo médico de su equipo le recomendó reposo. "Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar", declaró en diálogo con ESPN.

Por último, los tres futbolistas de Atlético Madrid tampoco jugarán contra Angola porque no se dieron la vacuna contra la fiebre amarilla, que es obligatoria para ingresar a territorio angoleño. Según informó la AFA, no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacunación, por lo que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no dirán presente.

Teniendo en cuenta todo esto, Scaloni, que dio varias sorpresas en lista de citados, estará obligado a hacer modificaciones con respecto al equipo que goleó a Puerto Rico en octubre, pero el DT tendría pensado poner lo mejor que tiene a disposición.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Angola, por un amistoso

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.