La Selección Argentina convocó a una multitud: 20 mil hinchas en la práctica previa a Angola

Con Messi como el gran imán, el combinado nacional realizó un entrenamiento abierto en el estadio Martínez Valero y los fanáticos colmaron las tribunas.

13 de noviembre 2025 · 18:17hs
La Selección argentina volvió a demostrar su magnetismo mundial. Más de 20.000 personas se acercaron al estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, para presenciar el entrenamiento abierto del equipo de Lionel Scaloni, que ultima detalles para el amistoso ante Angola. La figura más buscada, como siempre, fue Lionel Messi, ovacionado desde el primer minuto por un público que convirtió la práctica en un verdadero evento.

El entrenamiento abierto llegó después de la tercera jornada de preparación que el plantel había completado el miércoles en tierras españolas. La actividad comenzó en el gimnasio del Fincas Resort, donde los jugadores realizaron trabajos de fuerza y activación bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín.

Lionel Messi comandará el ataque Albiceleste.

Luego, el grupo se trasladó al campo de entrenamiento para continuar con ejercicios de elongación y coordinación, antes de pasar a la parte más futbolística de la sesión. Allí, Scaloni dispuso movimientos tácticos de 11 contra 11 durante unos quince minutos, con especial énfasis en la salida limpia desde el fondo y la circulación rápida de la pelota. Más tarde, el cuerpo técnico organizó un bloque de jugadas con pelota parada, a favor y en contra, y el entrenamiento culminó con un ensayo formal de fútbol entre los distintos grupos.

El entrenamiento de este jueves, abierto al público, sirvió como conexión directa entre la Selección y los miles de hinchas que agotaron las entradas para ver de cerca a los campeones del mundo. El clima fue festivo, con tribunas repletas, banderas argentinas por todo el estadio y un recibimiento a la altura de lo que genera el equipo en cualquier parte del mundo.

De hecho, el capitán argentino luego de la sesión de entrenamiento subió un posteo a su cuenta personal de Instagram para agradecer todo el cariño recibido en estos días: "Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", escribió el rosarino.

Lionel Messi fue el futbolista más aclamado

Con el amistoso ante Angola como última prueba antes del sorteo del Mundial 2026, la Scaloneta cerrará su estadía en España envuelta en una muestra más de apoyo masivo. Una señal clara: la Selección sigue moviendo multitudes.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Angola, por un amistoso

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

