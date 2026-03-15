UEFA explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, pero las propuestas no lograron el acuerdo de las partes

La UEFA anunció la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España

La UEFA anunció la suspensión de la Finalissima que debían disputar Argentina y España, luego de que el partido programado para el 27 de marzo en Qatar no pudiera realizarse debido al conflicto bélico que afecta a Medio Oriente

El organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

Crecen las chances de que no se juegue la Finalissima entre Argentina y España

La primera alternativa era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha prevista, con un reparto al 50 por ciento de los aficionados, pero Argentina se negó, según el máximo organismo del fútbol europeo.

UEFA Finalissima Argentina España La UEFA anunció la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España

La segunda opción era que la Finalissima se celebrara a doble partido, con la ida en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y la vuelta en Buenos Aires en una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. La UEFA ofreció igualmente una distribución de hinchas al 50 por ciento para el partido en Madrid, pero esta opción también fue rechazada.

El siguiente paso fue solicitar a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo o en la fecha alternativa del 30 de marzo, pero la AFA volvió a negarse.

Argentina presentó una contrapropuesta para que el partido se aplazara después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano, pero, “dado que España no dispone de fechas disponibles”, esa posibilidad tuvo que descartarse, según la UEFA.

El siguiente movimiento de la AFA fue expresar su disponibilidad de jugar “exclusivamente” el 31 de marzo, “una fecha que resultó inviable”, añaden las fuentes.

Sin sedes ni fechas compatibles

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Qatar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.