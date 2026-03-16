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En abril Franco Colapinto podría hacer una exhibición en Argentina

Franco Colapinto y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscarán hacer una exhibición de Fórmula 1 tras la cancelación de dos carreras en Medio Oriente.

16 de marzo 2026 · 18:14hs
El auto de Colapinto podría llegar el próximo mes al país para girar en las calles porteñas.

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Franco Colapinto está en conversaciones para realizar una exhibición en Argentina a fines de abril, aprovechando la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita en el calendario de la Fórmula 1.

Franco Colapinto Fórmula 1 Alpine 3
Franco Colapinto podría volver al país.

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La posibilidad fue mencionada por Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien explicó que existen gestiones en marcha para concretar el evento junto al equipo Alpine.

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“Lo de Franco es un condimento, hace que todos nos ilusionemos. Estamos terminando de ver con Alpine y el equipo de Franco. Son procesos que se dan en función de llegar a la Fórmula 1”, contó Turnes en diálogo con el programa MK Registrado.

De confirmarse, la exhibición permitiría que Colapinto vuelva a presentarse ante el público argentino en medio de su temporada en la máxima categoría del automovilismo.

Negociarán con la Fórmula 1

Mientras siguen las tareas de reformas en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires para que el MotoGP corra en 2027, Fabián Turnes es secretario de Deportes de CABA y adelantó una reunión tentativa con Liberty Media cerca del 3 de mayo en Miami, cuando allí se disputa 6° fecha del campeonato.

“Con Liberty seguramente vayamos a Miami a tener una reunión más oficial. Ellos están en conocimiento, por los informes que nosotros estamos presentando continuamente, de los avances de obra, tanto de nuestra parte como así también por parte del Grupo Tilke, que es parte del asesoramiento de la FIA a nivel internacional”, manifestó el empresario en primer término.

Más adelante, indicó: “Por eso dijimos de encontrar un lugar y creemos que Miami es el mejor. Bueno, nosotros propusimos ir para tener una reunión más formal de trabajo y ellos aceptaron para empezar a abrir el horizonte con el objetivo de poder tener una fecha más a futuro”.

Franco Colapinto Fórmula 1 Argentina
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