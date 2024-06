Lionel Messi: "Espero que no sea nada grave"

El experimentado punta receptor, hijo de Hugo Conte, convirtió cada vez que tuvo la oportunidad pero Eslovenia no se fue del partido en ningún momento pese a estar abajo en el tanteador. Errores de saques, en ambos lados, hicieron que el juego sea poco en la pista de Lodz, Polonia. Un gran bloqueo, nuevamente del central Zerba, y otras buenas decisiones dejaron el tablero en 15 a 11 a favor de los dirigidos por Marcelo Méndez.

Eslovenia logró recortar con ataques por el centro. Llegó a estar dos abajo de Argentina que estiró ventajas, 20 a 17, gracias a un ataque cruzado de Bruno Lima. El conjunto europeo, tercero en el ránking, no se sintió cómodo en el primer set y no supo como contrarrestar los ataques Albicelestes. Luciano Palonsky, tras un gran armado de De Cecco, metió un derechazo paralelo que causó el pedido de tiempo muerto por parte de Eslovenia. Seguido de ello, un gran triple bloqueo puso el partido 23 a 18. Argentina no descansó y se llevó el primer set tras un remate de Palonsky que pegó en el bloque y sentenció el 25 a 19 definitivo.

Argentina vs Eslovenia.jpg Argentina batalló pero cayó ante Eslovenia en la VNL. Prensa FeVA

Eslovenia puso paños fríos

Argentina arrancó con el pie derecho. Facundo Conte, intratable desde el ataque, puso el 1 a 0. Eslovenia devolvió desde la misma vía pero nuevamente el Heredero, esta vez usando el bloqueo, dejó 2 a 1 arriba al seleccionado nacional. Por primera vez en el encuentro, los dirigidos por Méndez estuvieron abajo en el tanteador por 4 a 3 pero buenas intervenciones en la defensa hicieron que todo se emparejara en 8 iguales. Sin embargo, flojos ataques Albicelestes fueron aprovechados por Eslovenia que llevó el tablero 14 a 10 con el saque a su favor.

Los europeos fueron creciendo con el correr del segundo set. Mediante saques y buenos ataques dejaron las cosas 20 a 13. Esto ocasionó el time out de Méndez para intentar dar un giro en el desenlace. El paranaense Luciano Vicentín fue uno de los cambios utilizados para el cierre del set. El punta receptor respondió con un punto que dejó todo 23 a 16. Pese a los intentos de Argentina, Eslovenia ganó 25 a 17 y dejó todo 1 a 1.

El bloqueo, garantía de Argentina

El comienzo del tercer set fue con palazos en ambos equipos. Estuvieron 4 a 4 hasta que Bruno Lima metió un bloqueo y puso uno arriba a la Selección Argentina que seguidamente celebró un ataque de Facundo Conte para estar 6 a 4.

Los dirigidos por Méndez defendieron a capa y espada esta diferencia. Otro bloqueo, esta vez de Lulo Palonsky, dejó el tanteador en 9 a 6. Argentina siguió sacando ventaja gracias a los remates de Lima y Conte, respectivamente, y llegó a estar 19 a 13 tras un error en el saque por parte de Eslovenia. Seguido de ello, un gran saque del Heredero estiró parciales y determinó un pedido de tiempo muerto para los europeos. A base de grandes bloqueos, Argentina se llevó el tercer set por 25 a 17.

Los europeos estuvieron calmos en puntos determinantes

El cuarto set fue una batalla en el estadio de Lodz en Polonia. Fue punto a punto, con Argentina corriendo desde atrás hasta que dos puntos de Bruno Lima dejaron al seleccionado Albiceleste arriba 11 a 9. Siguió bajo la misma temática pero Eslovenia sacó una leve ventaja por 18 a 16. Esto obligó a un time out de Méndez para revertir la situación.

Los europeos fueron efectivos en cada ataque y sumaron hasta llegar 23 a 19 tras un mal saque de Palonsky. Argentina no bajó los brazos y, pese a estar 24 a 22 abajo, logró empatarlo en 24. Ahí fue palo y palo. Estuvieron 25 iguales, 26 a 26 y 27 a 27 hasta que Eslovenia, mediante un servicio de 127 kilómetros por hora, puso cifras definitivas por 29 a 27 y llevaron el duelo al quinto set.

Eslovenia arrasó en el decisivo

El último chico comenzó con desconcentración Argentina que empezó 6 a 2 abajo. El cambio de lado se dio con Eslovenia arriba 8 a 5. El conjunto europeo estuvo fino en los momentos decisivos. Recuperó y defendió para estar arriba 14 a 7. Finalmente, tras un ataque, Eslovenia se quedó con el duelo y clasificó a semifinales de la VNL.

Argentina: L. De Cecco (2), B. Lima (26), A. Loser (9), N. Zerba (9), L. Palonsky (18), F. Conte (11), S. Danani (L). DT: Marcelo Méndez. Ingresaron: P. Kukartsev (1), M. Sánchez, J. Martínez, L. Vicentín (1), M Ramos (1), E. Palacios

Eslovenia: K. Cebulj (16), T. Urnaut (12), G. Ropret (1), T. Stern (31), A. Pajenk (10), J. Kozamernik (6), J. Kovacic. DT: Gheorghe Cretu. Ingresaron: R. Mozic, R. Braoko, N. Mujanovic, S. Stalekar (2)