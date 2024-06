Argentina arrancó con el pie derecho en la Copa América ante Canadá

Lo que siguió fue un pasaje más de lucha que de fútbol merced al planteo canadiense, con poca salida posible para el Fideo y Alexis Mac Allister y escasa llegada de balón para Lionel Messi, un lujo de costo demasiado alto para el equipo. Una arremetida de Marcos Acuña casi rompe la paridad pero no encontró socio para definir, y en otra chance resolvió Mac Allister de cabeza pero tapó el arquero. La última antes del descanso, como llamada de atención para la Albiceleste, fue la más clara de los de Jesse Marsch: un balazo de cabeza de Eustáquio al cuerpo de Emiliano Martínez que rechazó el Dibu.

El complemento empezó con el arco abriéndose ante la Selección. A los dos minutos, arremetió Mac Allister y tocó al costado antes de chocar fuerte con el arquero, ante lo que aprovechó Julián Álvarez para definir desde la derecha al primer palo. Enseguida, el mismo atacante de Manchester City se topó con una atajada de Crépeau y más tarde, en un intercambio de avisos, el arquero frustró a Messi y tras el rebote se le interpuso Derek Cornelius y luego Jonathan David cabeceó cerca con la defensa argentina dormida.

Ya con el equipo renovado con los ingresos de Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, la Albiceleste encontró más movilidad aunque seguía debiendo ese plus de contundencia. Messi volvió a fallar con un toque sobre el guardameta y Lautaro también perdió con Crépeau. Para entonces, la exigua diferencia comenzaba a pesar de más y auguraba un final con cuotas de angustia.

Finalmente, a los 42, se asociaron la Pulga y Lautaro y, tras el pase del astro, el delantero logró el ansiado segundo con un toque a la red para finiquitar la historia. Trabajosamente y con ítems a mejorar, la Selección había puesto primera con autoridad en el inicio del certamen.

Declaraciones en Argentina

Las declaraciones del Dibu Martínez tras el partido de anoche. “Jugamos muchos amistosos con rivales con nivel bajo, jugamos contra un buen equipo, fuerte, la cancha era un desastre y nos complicó un poco. Es normal que cuando no liquidas los equipos se te van a venir, no tienen nada que perder, pero vos viste que Di María tenía para definir, definió con la derecha porque no podía llevarla al pie de lo mal que picaba, creo que tenemos que mejorar en esos aspectos si no la Copa América va a tener nivel más bajo que la Eurocopa”.

“No había tocado una y festejé la primera atajada porque me da mucha confianza, no quería que me pase lo mismo, quiero mejorar siempre y ayudar al equipo. Contra arabia no ayudé al equipo”, completó.

En tanto Lionel Messi dijo:

“Hace mucho que venimos haciendo esto nosotros. Tenemos la paciencia de tener la pelota, de moverla, a veces se nos hacia difícil encontrar los espacios, pero la mayoría de los rivales juegan distinto contra nosotros y nosotros tememos que tratar de seguir teniendo control para cuando llegue nuestra oportunidad”.