APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha El Rojo venció a Rowing en la costanera baja. El Decano superó como local a Echagüe. Tres equipos lideran el Torneo Clausura de la APB. 2 de octubre 2025 · 09:45hs

Talleres derrotó a Rowing en el cierre de la octava fecha del Clausura de la APB

Con la disputa de dos encuentros se cerró el miércoles por la noche la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión Talleres y Quique celebraron la victoria.

Nota relacionada: APB: Recreativo se sumó al lote de líderes El Rojo superó a Rowing 63 a 55 en el escenario ubicado en la costanera baja. La figura de este juego fue Luciano Harik, quien aportó 12 puntos y bajó 11 rebotes para el ganador. El Decano, por su parte, derrotó en el estadio Antonio Zorzet a Echagüe por 67 a 62.

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes APB: con cuatro encuentros se abre la octava fecha del Torneo Clausura

Resultados de la octava fecha del Torneo Clausura de la APB Martes Ciclista 57 - San Martín 43 Recreativo 71 -Estudiantes 53 Paracao 83 - Patronato 73 Unión 71 - Sionista 90 Miércoles Rowing 55 Talleres 63 Quique 67 Echagüe 62 Libre: Olimpia Sionista, Recreativo y el CAE lideran el certamen Con los resultados registrados las posiciones quedaron de la siguiente manera Estudiantes 14 (6-2) Sionista 14 (7-1) Recreativo 14 (7-0) Olimpia 11 (4-3) Unión 11 (3-5) Ciclista 11 (5-1) Paracao 10 (3-4) Quique 11 (4-3) Rowing 10 (3-4) Talleres 10 (3-4) Patronato 9 (1-7) Echagüe 8 (1-6) San Martín 6 (0-6)