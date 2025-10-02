Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

El Rojo venció a Rowing en la costanera baja. El Decano superó como local a Echagüe. Tres equipos lideran el Torneo Clausura de la APB.

2 de octubre 2025 · 09:45hs
Talleres derrotó a Rowing en el cierre de la octava fecha del Clausura de la APB

Con la disputa de dos encuentros se cerró el miércoles por la noche la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión Talleres y Quique celebraron la victoria.

El Rojo superó a Rowing 63 a 55 en el escenario ubicado en la costanera baja. La figura de este juego fue Luciano Harik, quien aportó 12 puntos y bajó 11 rebotes para el ganador. El Decano, por su parte, derrotó en el estadio Antonio Zorzet a Echagüe por 67 a 62.

Resultados de la octava fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Ciclista 57 - San Martín 43

Recreativo 71 -Estudiantes 53

Paracao 83 - Patronato 73

Unión 71 - Sionista 90

Miércoles

Rowing 55 Talleres 63

Quique 67 Echagüe 62

Libre: Olimpia

Sionista, Recreativo y el CAE lideran el certamen

Con los resultados registrados las posiciones quedaron de la siguiente manera

Estudiantes 14 (6-2)

Sionista 14 (7-1)

Recreativo 14 (7-0)

Olimpia 11 (4-3)

Unión 11 (3-5)

Ciclista 11 (5-1)

Paracao 10 (3-4)

Quique 11 (4-3)

Rowing 10 (3-4)

Talleres 10 (3-4)

Patronato 9 (1-7)

Echagüe 8 (1-6)

San Martín 6 (0-6)

APB Talleres Rowing Sionista
