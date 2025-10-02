Con la disputa de dos encuentros se cerró el miércoles por la noche la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión Talleres y Quique celebraron la victoria.
APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha
El Rojo venció a Rowing en la costanera baja. El Decano superó como local a Echagüe. Tres equipos lideran el Torneo Clausura de la APB.
Nota relacionada: APB: Recreativo se sumó al lote de líderes
El Rojo superó a Rowing 63 a 55 en el escenario ubicado en la costanera baja. La figura de este juego fue Luciano Harik, quien aportó 12 puntos y bajó 11 rebotes para el ganador. El Decano, por su parte, derrotó en el estadio Antonio Zorzet a Echagüe por 67 a 62.
Resultados de la octava fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes
Ciclista 57 - San Martín 43
Recreativo 71 -Estudiantes 53
Paracao 83 - Patronato 73
Unión 71 - Sionista 90
Miércoles
Rowing 55 Talleres 63
Quique 67 Echagüe 62
Libre: Olimpia
Sionista, Recreativo y el CAE lideran el certamen
Con los resultados registrados las posiciones quedaron de la siguiente manera
Estudiantes 14 (6-2)
Sionista 14 (7-1)
Recreativo 14 (7-0)
Olimpia 11 (4-3)
Unión 11 (3-5)
Ciclista 11 (5-1)
Paracao 10 (3-4)
Quique 11 (4-3)
Rowing 10 (3-4)
Talleres 10 (3-4)
Patronato 9 (1-7)
Echagüe 8 (1-6)
San Martín 6 (0-6)