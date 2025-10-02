Uno Entre Rios | Policiales | La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

La noche del miércoles, un conductor de un Volkswagen Bora atropelló a un hombre y se fugó. Ocurrió en el Acceso Sur de La Paz.

2 de octubre 2025 · 07:05hs
La noche del 1 de octubre, un siniestro vial con huida se produjo en el Acceso Sur de la ciudad de La Paz, cerca del Corralón Fransoi. La víctima, identificada como Juan Mesa, fue colisionada por un vehículo que se dio a la fuga. Según testigos, el vehículo involucrado sería un Volkswagen Bora de color negro.

Según consignó el sitio local Infopaer, la Policía y personal de tránsito intervinieron en el lugar para tomar las medidas pertinentes y asegurar el orden. Se están llevando a cabo tareas de investigación para dar con el conductor responsable del hecho. Se están buscando cámaras de seguridad de vecinos para identificar al autor del siniestro fatal.

Pedido de colaboración

La gravedad del incidente requirió la atención inmediata de los servicios de emergencia. Asimismo, las autoridades solicitaron colaboración a cualquier persona que pueda proporcionar información sobre el vehículo o el conductor involucrado.

