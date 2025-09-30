APB: con cuatro encuentros se abre la octava fecha del Torneo Clausura

Ciclista-San Martín, Recreativo-Estudiantes, Unión de Crespo-Sionista y Paracao-Patronato serán los partidos de este martes por la APB.

San Martín buscará su primer triunfo en el Clausura de la APB.

El grueso de la octava fecha del Torneo Clausura de la Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) se jugará en la noche de este martes. Serán cuatro los duelos que se disputarán durante esta jornada, mientras que el miércoles se completará el capítulo.

Este martes, desde las 21, se medirán Ciclista-San Martín y Recreativo-Estudiantes; a partir de las 21.30 se enfrentarán Unión de Crespo-Sionista; y a las 22 chocarán Paracao-Patronato.

El miércoles, desde las 21.30, cerrarán la fecha Rowing-Talleres y Quique-Echagüe. Libre quedará Olimpia.

Las posiciones: Estudiantes y Sionista 13 puntos; Recreativo 12; Olimpia 11; Unión 10; Ciclista, Quique y Paracao 9; Talleres, Patronato y Paracao 8; Echagüe 7; San Martín 6.

El ascenso de la APB

Este martes, desde las 21.30, se enfrentarán Viale FBC-Paracao B por la octava fecha de la APB. El miércoles, desde las 21.30, jugarán Echagüe B-Quique B y Talleres B-Atlético María Grande. El jueves a las 21.30, se medirán Estudiantes B-Recreativo B.

En el adelantado de la fecha, Ciclista B se impuso como visitante 55 a 42 sobre Neuquén. Libres quedarán Olimpia B y San Benito.

Las posiciones: Estudiantes B 11 puntos; Ciclista B, Recreativo B y San Benito B 10; Talleres B y Atlético María Grande 9; Echagüe B, Olimpia B y Neuquén 8; Viale FB y Paracao B 7; Quique B 5.