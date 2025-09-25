Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Sionista se sostiene en la cima de las posiciones

Libera el Torneo Clausura de la APB en soledad al derrotar a Olimpia. Tambien ganaron Ciclista, Recreativo y Talleres.

25 de septiembre 2025 · 09:04hs
Sionista se sostiene en la senda ganadora

Sionista ganó y se mantiene en la cima de las posiciones del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Centro Juventud conservó el 1 al derrotar en el estadio Humberto Pietranera a Olimpia por 86 a 67.

En otra historia correspondiente a la séptima fecha Recreativo venció en su cancha a Unión de Crespo por 89 a 85 para quedar cerca del puntero.

Talleres se quedó con el clásico del barrio al vencer de visitante a Quique por 71 a 50. A su vez, Ciclista no brilló pero venció a Rowing en la costanera por 60 a 43, consigna Paraná Deportes.

Resultados de la séptima fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Patronato 59 – Echague 80

Miércoles

Rowing 43 – Ciclista 60

Olimpia 67 – Sionista 86

Quique 50 – Talleres 71

Recreativo 89 – Unión 85

Jueves

22: San Martin – Estudiantes

Sionista, único puntero

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera:

Sionista 13

Recreativo 12

Estudiantes 11

Olimpia 11

Unión 10

Ciclista 9

Quique 9

Rowing 9

Patronato 8

Talleres 8

Paracao 8

Echagüe 7

San Martín 5

