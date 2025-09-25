Sionista ganó y se mantiene en la cima de las posiciones del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Centro Juventud conservó el 1 al derrotar en el estadio Humberto Pietranera a Olimpia por 86 a 67.
APB: Sionista se sostiene en la cima de las posiciones
Libera el Torneo Clausura de la APB en soledad al derrotar a Olimpia. Tambien ganaron Ciclista, Recreativo y Talleres.
En otra historia correspondiente a la séptima fecha Recreativo venció en su cancha a Unión de Crespo por 89 a 85 para quedar cerca del puntero.
Talleres se quedó con el clásico del barrio al vencer de visitante a Quique por 71 a 50. A su vez, Ciclista no brilló pero venció a Rowing en la costanera por 60 a 43, consigna Paraná Deportes.
Resultados de la séptima fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes
Patronato 59 – Echague 80
Miércoles
Rowing 43 – Ciclista 60
Olimpia 67 – Sionista 86
Quique 50 – Talleres 71
Recreativo 89 – Unión 85
Jueves
22: San Martin – Estudiantes
Sionista, único puntero
Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera:
Sionista 13
Recreativo 12
Estudiantes 11
Olimpia 11
Unión 10
Ciclista 9
Quique 9
Rowing 9
Patronato 8
Talleres 8
Paracao 8
Echagüe 7
San Martín 5