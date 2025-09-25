APB: Sionista se sostiene en la cima de las posiciones Libera el Torneo Clausura de la APB en soledad al derrotar a Olimpia. Tambien ganaron Ciclista, Recreativo y Talleres. 25 de septiembre 2025 · 09:04hs

Prensa Sionista Sionista se sostiene en la senda ganadora

Sionista ganó y se mantiene en la cima de las posiciones del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Centro Juventud conservó el 1 al derrotar en el estadio Humberto Pietranera a Olimpia por 86 a 67.

En otra historia correspondiente a la séptima fecha Recreativo venció en su cancha a Unión de Crespo por 89 a 85 para quedar cerca del puntero.

Talleres se quedó con el clásico del barrio al vencer de visitante a Quique por 71 a 50. A su vez, Ciclista no brilló pero venció a Rowing en la costanera por 60 a 43, consigna Paraná Deportes. Resultados de la séptima fecha del Torneo Clausura de la APB Martes Patronato 59 – Echague 80 Miércoles Rowing 43 – Ciclista 60 Olimpia 67 – Sionista 86 Quique 50 – Talleres 71 Recreativo 89 – Unión 85 Jueves 22: San Martin – Estudiantes Sionista, único puntero Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera: Sionista 13 Recreativo 12 Estudiantes 11 Olimpia 11 Unión 10 Ciclista 9 Quique 9 Rowing 9 Patronato 8 Talleres 8 Paracao 8 Echagüe 7 San Martín 5