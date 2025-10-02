La temperatura continuará subiendo en Entre Ríos durante los próximos días. Para el sábado pronostican una máxima de 33 grados.

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indicó para este jueves 2 de octubre cielo con nubosidad variable y eventuales lloviznas en el norte de Entre Ríos, que no serían importantes. Las temperaturas continúan elevandose y se prevén entre 26 y 27 grados de máxima.

El calor se hará sentir hasta el fin de semana. Los valores térmicos seguirán aumentando hasta el sábado, que será el día más caluroso, con una máxima prevista en hasta 33 grados en algunas zonas de la provincia.

El Senado de Entre Ríos aprobó la reforma del Juicio por Jurados

clima paraná soleado primavera Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Luego, se aguarda un frente inestable para la noche del sábado y la madrugada del domingo. El viento sur provocará inestabilidades, con anuncio de lluvias y tormentas que provocarán de manera posterior un descenso térmico.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. Será una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados. El día comenzará con cielo parcialmente nublado y hacia la tarde noche continuaría mayormente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 26 grados. El cielo estará cargado de nubes y no se descartan eventuales lloviznas y chaparrones a la tarde noche.

*En Gualeguay y Victoria se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 27 grados. Cielo entre parcialmente y mayormente nublado, sin lluvias.