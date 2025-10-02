Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

El senador Rubén Dal Molín dijo que "serán los intendentes del PJ quienes expliquen por qué las boletas siguen sin bajar en sus municipios"

Dal Molín cargó contra senadores del PJ: "Durante años, nuestra provincia sufrió la injusticia de tener la tarifa eléctrica más cara del país. Esa herencia la dejaron ellos”.

El senador por Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molín, salió al cruce de las críticas de intendentes del PJ a las medidas anunciadas por el gobernador Rogelio Frigerio para aliviar el costo de la tarifa eléctrica en la provincia . “Escuchar a intendentes del PJ hablar de irresponsabilidad cuando se discuten las tarifas eléctricas en Entre Ríos es, cuanto menos, una falta de memoria y, en el fondo, una falta de respeto a los entrerrianos”, expresó el legislador.

Dal Molín recordó que “durante años, nuestra provincia sufrió la injusticia de tener la tarifa eléctrica más cara del país, una realidad que desalentó inversiones y golpeó a familias, comercios e industrias. Esa herencia la dejaron ellos”.

tarifas luz Entre Ríos.jpg

En ese sentido, destacó que desde el inicio de la actual gestión provincial se tomaron medidas concretas para revertir esa situación, como el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD), la eliminación de impuestos provinciales en la tarifa y refuerzo de subsidios para pymes, emprendedores, productores y prestadores de servicios y la reducción de la tasa de fiscalización del EPRE, que pasó del 1,8% al 0,8%, entre otras.

“Gracias a este esfuerzo sostenido, Entre Ríos pasó de estar en la cima del ranking de tarifas más caras a tener la tarifa más baja de la Región Centro y a ubicarse en la mitad de la tabla a nivel nacional. Eso es decisión política: cada impuesto que podamos bajar, lo bajamos. Cada tasa que podamos reducir, la reducimos. Aún en un contexto de caída de recursos, estamos del lado de los que producen y trabajan”, sostuvo.

Rubén Dal Molín senado tarifas de la luz

El senador remarcó además que la provincia no cobra ningún impuesto sobre la tarifa eléctrica, y que los componentes municipales dependen de cada intendente: “Los municipios definen la tasa y la contribución. La provincia solo actúa como agente de percepción. Hay municipios que aplican tasas muy por encima del promedio nacional, que ronda el 10%, y esa disparidad castiga a los vecinos de unas ciudades frente a otras, sin lógica ni equidad”.

En esa línea, recordó que el gobernador Frigerio viene manteniendo un diálogo abierto con intendentes de todos los signos políticos para alcanzar un esquema más justo. “En lugar de lanzar declaraciones oportunistas, los intendentes del PJ deberían explicar por qué en sus municipios se cobran las tasas más altas del país. Y, sobre todo, deberían sumarse a este esfuerzo de alivianar el bolsillo de los entrerrianos, en vez de poner palos en la rueda”, afirmó.

Finalmente, Dal Molín subrayó: “Nosotros tenemos claro de qué lado estamos: del lado de las familias, de las pymes, de la producción y del trabajo. Y cada paso que demos será para que los entrerrianos paguen menos y vivan mejor. Serán los intendentes del PJ quienes tengan que explicar por qué las boletas siguen sin bajar en sus municipios”.