Uno Entre Rios | La Provincia | Rubén Dal Molin

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

El senador Rubén Dal Molín dijo que "serán los intendentes del PJ quienes expliquen por qué las boletas siguen sin bajar en sus municipios"

2 de octubre 2025 · 10:33hs
Dal Molín cargó contra senadores del PJ: Durante años

Dal Molín cargó contra senadores del PJ: "Durante años, nuestra provincia sufrió la injusticia de tener la tarifa eléctrica más cara del país. Esa herencia la dejaron ellos”.

El senador por Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molín, salió al cruce de las críticas de intendentes del PJ a las medidas anunciadas por el gobernador Rogelio Frigerio para aliviar el costo de la tarifa eléctrica en la provincia. “Escuchar a intendentes del PJ hablar de irresponsabilidad cuando se discuten las tarifas eléctricas en Entre Ríos es, cuanto menos, una falta de memoria y, en el fondo, una falta de respeto a los entrerrianos”, expresó el legislador.

Dal Molín recordó que “durante años, nuestra provincia sufrió la injusticia de tener la tarifa eléctrica más cara del país, una realidad que desalentó inversiones y golpeó a familias, comercios e industrias. Esa herencia la dejaron ellos”.

becas inaubepro: inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

intendentes del pj califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

tarifas luz Entre Ríos.jpg

LEER MÁS: Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

En ese sentido, destacó que desde el inicio de la actual gestión provincial se tomaron medidas concretas para revertir esa situación, como el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD), la eliminación de impuestos provinciales en la tarifa y refuerzo de subsidios para pymes, emprendedores, productores y prestadores de servicios y la reducción de la tasa de fiscalización del EPRE, que pasó del 1,8% al 0,8%, entre otras.

“Gracias a este esfuerzo sostenido, Entre Ríos pasó de estar en la cima del ranking de tarifas más caras a tener la tarifa más baja de la Región Centro y a ubicarse en la mitad de la tabla a nivel nacional. Eso es decisión política: cada impuesto que podamos bajar, lo bajamos. Cada tasa que podamos reducir, la reducimos. Aún en un contexto de caída de recursos, estamos del lado de los que producen y trabajan”, sostuvo.

Rubén Dal Molín senado tarifas de la luz

El senador remarcó además que la provincia no cobra ningún impuesto sobre la tarifa eléctrica, y que los componentes municipales dependen de cada intendente: “Los municipios definen la tasa y la contribución. La provincia solo actúa como agente de percepción. Hay municipios que aplican tasas muy por encima del promedio nacional, que ronda el 10%, y esa disparidad castiga a los vecinos de unas ciudades frente a otras, sin lógica ni equidad”.

En esa línea, recordó que el gobernador Frigerio viene manteniendo un diálogo abierto con intendentes de todos los signos políticos para alcanzar un esquema más justo. “En lugar de lanzar declaraciones oportunistas, los intendentes del PJ deberían explicar por qué en sus municipios se cobran las tasas más altas del país. Y, sobre todo, deberían sumarse a este esfuerzo de alivianar el bolsillo de los entrerrianos, en vez de poner palos en la rueda”, afirmó.

Finalmente, Dal Molín subrayó: “Nosotros tenemos claro de qué lado estamos: del lado de las familias, de las pymes, de la producción y del trabajo. Y cada paso que demos será para que los entrerrianos paguen menos y vivan mejor. Serán los intendentes del PJ quienes tengan que explicar por qué las boletas siguen sin bajar en sus municipios”.

Rubén Dal Molin PJ
Noticias relacionadas
Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Anabella Albornoz, referente de Suma de Voluntades, estuvo en Israel y compartió experiencias comunitarias con líderes de otros países

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Nadia Burgos: La izquierda  busca transformar a Entre Ríos.

Nadia Burgos: "La izquierda busca transformar a Entre Ríos"

La foto del hombre que se busca en Paraná.

Buscan dar con el paradero de un hombre en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Ultimo Momento
Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Ovación
¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La provincia
Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Intendentes del PJ califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Dejanos tu comentario