Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

La Liga de Intendentes del PJ criticó al gobernador por anunciar en plena veda electoral para el gobierno un tope a las tasas municipales en la factura de luz.

La Liga de Intendentes del PJ calificó de "oportunista y electoralista" el anunció del gobernador Rogelio Frigerio sobre el tope de las tasas municipales en la factura de energía eléctrica. Asimismo, denunciaron que rompió la veda electoral que le impide al gobierno realizar actos públicos de carácter político, como inauguraciones, anuncios oficiales o campañas institucionales que puedan interpretarse como propaganda. "Ruptura de la veda electoral por parte del Gobernador de la Provincia a través de un anuncio oportunista, electoralista e irreal", dijeron los intendentes opositores.

En cuanto al anunció realizado este miércoles por el mandatario, dijeron: "El tope de tasas municipales en la factura de luz anunciado este miércoles en plena veda electoral se encuentra en tratamiento y debate con todos los municipios en tanto implicará un deterioro grave a la arcas municipales sin acompañamiento de los estados nacional ni provincial, sin subsidios y con paralización de obras que nos vimos obligados a continuar con recursos propios".

"Por supuesto que acompañaremos una propuesta seria y equilibrada para beneficiar a los vecinos, pero las decisiones sobre la financiación de estos servicios deben surgir del diálogo institucional y del respeto a la autonomía municipal, nunca de anuncios unilaterales en medio de un proceso electoral, que generan confusión en la ciudadanía", agregaron.

Incertidumbre económica

Enseguida, los intendentes opositores señalaron que "lo que no dice el Gobernador es que toda la incertidumbre generada por el Gobierno Nacional hace imposible prever el costo de la energía en los próximos meses. En este contexto, hacer anuncios a tan largo plazo es, como mínimo, irresponsable".

Luego refirieron que los municipios son el primer eslabón del Estado que recibe reclamo de los vecinos y que sostienen obras, servicios y programas en el marco de un escenario económico adverso. Subrayaron que lo hacen "muchas veces sin el acompañamiento financiero suficiente".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses de nuestros vecinos, entendiendo que la sustentabilidad de las cuentas locales y la calidad de los servicios públicos deben estar siempre por encima de la coyuntura política", cerraron.