Uno Entre Rios | La Provincia | Intendentes

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

La Liga de Intendentes del PJ criticó al gobernador por anunciar en plena veda electoral para el gobierno un tope a las tasas municipales en la factura de luz.

2 de octubre 2025 · 09:26hs
Intendentes del PJ califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

La Liga de Intendentes del PJ calificó de "oportunista y electoralista" el anunció del gobernador Rogelio Frigerio sobre el tope de las tasas municipales en la factura de energía eléctrica. Asimismo, denunciaron que rompió la veda electoral que le impide al gobierno realizar actos públicos de carácter político, como inauguraciones, anuncios oficiales o campañas institucionales que puedan interpretarse como propaganda. "Ruptura de la veda electoral por parte del Gobernador de la Provincia a través de un anuncio oportunista, electoralista e irreal", dijeron los intendentes opositores.

En cuanto al anunció realizado este miércoles por el mandatario, dijeron: "El tope de tasas municipales en la factura de luz anunciado este miércoles en plena veda electoral se encuentra en tratamiento y debate con todos los municipios en tanto implicará un deterioro grave a la arcas municipales sin acompañamiento de los estados nacional ni provincial, sin subsidios y con paralización de obras que nos vimos obligados a continuar con recursos propios".

Dal Molín cargó contra senadores del PJ: Durante años, nuestra provincia sufrió la injusticia de tener la tarifa eléctrica más cara del país. Esa herencia la dejaron ellos”.

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

becas inaubepro: inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

LEER MÁS: Rogelio Frigerio: Se fijó un máximo de 13% de tasas municipales en facturas de la luz

"Por supuesto que acompañaremos una propuesta seria y equilibrada para beneficiar a los vecinos, pero las decisiones sobre la financiación de estos servicios deben surgir del diálogo institucional y del respeto a la autonomía municipal, nunca de anuncios unilaterales en medio de un proceso electoral, que generan confusión en la ciudadanía", agregaron.

Incertidumbre económica

Enseguida, los intendentes opositores señalaron que "lo que no dice el Gobernador es que toda la incertidumbre generada por el Gobierno Nacional hace imposible prever el costo de la energía en los próximos meses. En este contexto, hacer anuncios a tan largo plazo es, como mínimo, irresponsable".

Luego refirieron que los municipios son el primer eslabón del Estado que recibe reclamo de los vecinos y que sostienen obras, servicios y programas en el marco de un escenario económico adverso. Subrayaron que lo hacen "muchas veces sin el acompañamiento financiero suficiente".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses de nuestros vecinos, entendiendo que la sustentabilidad de las cuentas locales y la calidad de los servicios públicos deben estar siempre por encima de la coyuntura política", cerraron.

Intendentes Frigerio tasas
Noticias relacionadas
Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Anabella Albornoz, referente de Suma de Voluntades, estuvo en Israel y compartió experiencias comunitarias con líderes de otros países

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Nadia Burgos: La izquierda  busca transformar a Entre Ríos.

Nadia Burgos: "La izquierda busca transformar a Entre Ríos"

La foto del hombre que se busca en Paraná.

Buscan dar con el paradero de un hombre en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Ultimo Momento
Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Ovación
¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La provincia
Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Intendentes del PJ califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Dejanos tu comentario