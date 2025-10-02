Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Uno Entre Rios | Escenario | Festival Bandera

El Festival Bandera cuenta los días para su sexta edición y la expectativa ya se hace sentir en Rosario. Será el sábado 1 de noviembre en el Hipódromo

2 de octubre 2025 · 10:54hs
El Festival Bandera cuenta los días para su sexta edición y la expectativa ya se hace sentir en Rosario. El sábado 1 de noviembre, desde las 14.30, el Hipódromo recibirá una nueva jornada que reunirá a miles de personas para celebrar la música en vivo, consolidando el evento como uno de los más destacados de la agenda nacional.

Festival Bandera

Festival Bandera en el Hipódromo de Rosario

La grilla de este año estará encabezada por Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue, junto a una fuerte presencia de artistas de distintas generaciones y estilos. Entre ellos, El Plan de la Mariposa, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia, Yami Safdie, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández y Deep Dish, además de bandas emergentes y locales que completan un line up diverso y federal.

airbag prepara su show mas grande en rosario

Airbag prepara su show más grande en Rosario

Memphis La Blusera en Paraná

Memphis La Blusera tocará en el Teatro 3 de Febrero

Las entradas ya se encuentran a la venta en Tuentrada.com, con la posibilidad de abonarlas en hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta Visa del Banco Santa Fe. También se pueden adquirir de manera presencial, en efectivo, en Amadeus (Córdoba 1369, local 9).

Con un impacto que trasciende lo musical, el Festival Bandera se consolidó como un evento que impulsa la cultura y la economía regional. Año tras año, miles de personas de diferentes puntos del país viajan a Rosario para vivir esta experiencia que combina música, comunidad e identidad.

A un mes de la fecha, la ciudad se prepara para volver a vibrar con un festival que ya es parte de la historia y del presente de la música en vivo en Argentina.

Festival Bandera Rosario Hipódromo de Rosario
