Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

El proceso para elegir la sede del Mundial de Rugby 2035 comenzó y Argentina figura entre los países que buscan organizar el torneo por primera vez.

2 de octubre 2025 · 10:48hs
¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Foto: Gentileza/Prensa UAR

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

World Rugby lanzó oficialmente el proceso de selección de la sede para la Copa del Mundo Masculina de Rugby 2035, y Argentina aparece como uno de los países con intención de organizar el evento, lo que abriría la puerta a la primera edición del torneo en suelo sudamericano.

La elección del país anfitrión se definirá en noviembre de 2027, tras un extenso proceso que comenzará en octubre de 2025 con la apertura oficial para la presentación de expresiones de interés. Luego, en el tercer trimestre de 2026, los candidatos deberán entregar cuestionarios detallados. Posteriormente, se realizarán visitas técnicas y evaluaciones de viabilidad entre finales de 2026 y principios de 2027, antes de que en mayo de ese año se anuncie la sede preferida. Finalmente, la confirmación oficial se hará en noviembre de 2027.

El Quini 6 sorteo este miércoles. 

Quini 6: un ganador en Santa Fe se llevó 650 millones pesos

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

Argentina alcanzó el mayor reconocimiento internacional en la lucha contra la trata de personas

LEER MÁS: La posible formación de Los Pumas: el concordiense Marcos Kremer seguiría en la tercera línea

Argentina busca ser sede del Mundial de Rugby 2035

Estadio José Amalfitani (1).jpeg

Argentina figura entre los cinco países y dos candidaturas conjuntas que han expresado su intención de ser sede del torneo. De concretarse, sería la primera vez que el Mundial de Rugby se dispute en Sudamérica, lo que representaría un hito histórico para el deporte en la región.

World Rugby ha establecido que se evaluarán tanto candidaturas individuales como consorcios multi-territoriales. Según el ente rector, se busca un enfoque "justo, colaborativo y con una evaluación exhaustiva", basado en cuatro pilares: optimización comercial, control operativo, certeza contractual y transparencia.

"Las Rugby World Cups son la plataforma más importante del deporte y la edición masculina impulsa su crecimiento y sostenibilidad. El proceso que lanzamos para 2035 es fundamental en nuestra estrategia renovada para aumentar el alcance, fuerza e impacto del rugby global para nuestros miembros", declaró el presidente de World Rugby, Brett Robinson. Agregó además que, tras el torneo en Estados Unidos, "2035 es otra gran oportunidad para conectar con nuevas audiencias y generar valor añadido".

Entre los otros interesados se encuentran potencias como Inglaterra, Italia, Japón y Sudáfrica, así como candidaturas conjuntas de España-Italia-Portugal y de Arabia Saudita-Catar-Emiratos Árabes Unidos.

El camino hacia 2035 será altamente competitivo, pero Argentina ya se encuentra en carrera. Resta saber si podrá reunir el respaldo institucional, económico y logístico necesario para convencer a World Rugby de que está preparada para albergar el evento más importante del rugby mundial.

Argentina Mundial Rugby
Noticias relacionadas
caida del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Simone Biles lleva ganadas 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales.

Simone Biles llegará a Argentina

Se desploma la venta de combustibles en la Argentina.

Continúa en baja la venta de combustibles en la Argentina

Argentina hace su presentación ante Chile.

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Ver comentarios

Lo último

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Ultimo Momento
Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Ovación
¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La provincia
Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Intendentes del PJ califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Dejanos tu comentario