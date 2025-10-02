Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Este lunes 6, el Instituto Becario provincial (Inaubepro) comenzará el cronograma de octubre para becas nivel secundario y superior.

Este lunes 6, el Instituto Becario provincial (Inaubepro) comenzará el cronograma correspondiente al mes de octubre. Será para beneficiarios de nivel secundario y superior. Como es habitual, se percibe por finalización de DNI, y a través del Banco Entre Ríos.

El director ejecutivo del organismo becario, Mariano Berdiñas, subrayó que "será en tres tramos, comenzando el lunes y finalizando el miércoles 8 del corriente mes".

"Estudiantes de toda la provincia, de nivel secundario, terciario y universitario, percibirán el nuevo monto a través del Banco Entre Ríos. Cabe agregar, también, que el equipo siguió con el proceso de análisis de presentaciones en la etapa de reclamos, por lo que sumamos nuevos beneficiarios al sistema de becas", dijo.

Cronograma de octubre

Lunes 6: finalización de DNI en 0 , 1, 2 y 3 / Banco Entre Ríos.

Martes 7: finalización de DNI en 4, 5 y 6 / Banco Entre Ríos.

Miércoles 8: finalización de DNI en 7, 8 y 9 / Banco Entre Ríos.