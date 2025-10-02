Uno Entre Rios | La Provincia | becas

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Este lunes 6, el Instituto Becario provincial (Inaubepro) comenzará el cronograma de octubre para becas nivel secundario y superior.

2 de octubre 2025 · 09:40hs
Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Este lunes 6, el Instituto Becario provincial (Inaubepro) comenzará el cronograma correspondiente al mes de octubre. Será para beneficiarios de nivel secundario y superior. Como es habitual, se percibe por finalización de DNI, y a través del Banco Entre Ríos.

Inaubepro becas estudiantes secundario.jpg

El director ejecutivo del organismo becario, Mariano Berdiñas, subrayó que "será en tres tramos, comenzando el lunes y finalizando el miércoles 8 del corriente mes".

Dal Molín cargó contra senadores del PJ: Durante años, nuestra provincia sufrió la injusticia de tener la tarifa eléctrica más cara del país. Esa herencia la dejaron ellos”.

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

intendentes del pj califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

"Estudiantes de toda la provincia, de nivel secundario, terciario y universitario, percibirán el nuevo monto a través del Banco Entre Ríos. Cabe agregar, también, que el equipo siguió con el proceso de análisis de presentaciones en la etapa de reclamos, por lo que sumamos nuevos beneficiarios al sistema de becas", dijo.

Cronograma de octubre

Lunes 6: finalización de DNI en 0 , 1, 2 y 3 / Banco Entre Ríos.

Martes 7: finalización de DNI en 4, 5 y 6 / Banco Entre Ríos.

Miércoles 8: finalización de DNI en 7, 8 y 9 / Banco Entre Ríos.

becas Inaubepro Cronograma de pagos
Noticias relacionadas
Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Anabella Albornoz, referente de Suma de Voluntades, estuvo en Israel y compartió experiencias comunitarias con líderes de otros países

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Nadia Burgos: La izquierda  busca transformar a Entre Ríos.

Nadia Burgos: "La izquierda busca transformar a Entre Ríos"

La foto del hombre que se busca en Paraná.

Buscan dar con el paradero de un hombre en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Ultimo Momento
Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Ovación
¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La provincia
Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Intendentes del PJ califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Dejanos tu comentario