Uno Entre Rios | Ovación | APB

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Por la séptima fecha del Clausura de la APB, Sioni y el CAE le ganaron a Olimpia y San Martín, respectivamente, para seguir en lo más alto.

26 de septiembre 2025 · 20:19hs
Se completó la séptima fecha del Clausura de Primera A de la APB.

Se completó la séptima fecha del Clausura de Primera A de la APB.

Sionista y Estudiantes ganaron los respectivos compromisos que disputaron por la séptima fecha y continúan compartiendo su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El Centro derrotó con autoridad a Olimpia, mientras que el CAE logró una trabajada victoria sobre San Martín. Ambos punteros festejaron como visitante. Además, Echagüe goleó a Patronato, Ciclista se impuso sobre Rowing, Talleres celebró en el clásico ante Quique y Recrativo le ganó ajustadamente a Unión de Crespo. Libre quedó Paracao.

Sionista se sostiene en la senda ganadora

APB: Sionista se sostiene en la cima de las posiciones

José Lenardón, uno de los históricos jugadores de la APB, es un referente de Patronato.

APB: Patronato y Echagüe abren la séptima fecha del Torneo Clausura

Los resultados de la séptima fecha de la APB

Patronato 59-Echagüe 80

Rowing 43-Ciclista 60

Olimpia 67-Sionista 86

Quique 50-Talleres 71

Recreativo 89-Unión 85

San Martín 56-Estudiantes 66

Libre: Paracao

Posiciones del Torneo Clausura

Sionista y Estudiantes 13 puntos; Recreativo 12; Olimpia 11; Unión 10; Ciclista, Quique y Rowing 9; Patronato, Talleres y Paracao 8; Echagüe 7 y San Martín 6.

La octava fecha

Rowing-Talleres, Paracao-Patronato, Recreativo-Estudiantes, Quique-Echagüe, Ciclista-San Martín y Unión-Sionista. Libre: Olimpia

APB Sionista Estudiantes Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Sionista se sostiene en la senda ganadora

El Torneo Clausura de la APB ahora tiene dos líderes

apb: union de crespo dio la sorpresa de la jornada

APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

Sionista venció a Echagüe en su duelo de la Liga Provincial.

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

La APB sigue mostrando desprolijidades a la hora de dar a conocer la programación de la competencia.

APB: se disputa la sexta fecha del Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Ultimo Momento
La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Dejanos tu comentario