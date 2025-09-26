Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB Por la séptima fecha del Clausura de la APB, Sioni y el CAE le ganaron a Olimpia y San Martín, respectivamente, para seguir en lo más alto. 26 de septiembre 2025 · 20:19hs

Se completó la séptima fecha del Clausura de Primera A de la APB.

Sionista y Estudiantes ganaron los respectivos compromisos que disputaron por la séptima fecha y continúan compartiendo su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El Centro derrotó con autoridad a Olimpia, mientras que el CAE logró una trabajada victoria sobre San Martín. Ambos punteros festejaron como visitante. Además, Echagüe goleó a Patronato, Ciclista se impuso sobre Rowing, Talleres celebró en el clásico ante Quique y Recrativo le ganó ajustadamente a Unión de Crespo. Libre quedó Paracao.

APB: Sionista se sostiene en la cima de las posiciones APB: Patronato y Echagüe abren la séptima fecha del Torneo Clausura

Los resultados de la séptima fecha de la APB Patronato 59-Echagüe 80 Rowing 43-Ciclista 60 Olimpia 67-Sionista 86 Quique 50-Talleres 71 Recreativo 89-Unión 85 San Martín 56-Estudiantes 66 Libre: Paracao Posiciones del Torneo Clausura Sionista y Estudiantes 13 puntos; Recreativo 12; Olimpia 11; Unión 10; Ciclista, Quique y Rowing 9; Patronato, Talleres y Paracao 8; Echagüe 7 y San Martín 6. La octava fecha Rowing-Talleres, Paracao-Patronato, Recreativo-Estudiantes, Quique-Echagüe, Ciclista-San Martín y Unión-Sionista. Libre: Olimpia