La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

El plantel de Argentina, compuesto por varios entrerrianos, jugará el certamen desde el domingo en Bahía Blanca.

La Selección Argentina de Sóftbol categoría Sub 18 se prepara para afrontar un desafío trascendental: el Campeonato Panamericano WBSC Américas, que se desarrollará en la ciudad de Bahía Blanca desde el domingo al sábado 11. Este torneo será clasificatorio para el próximo Mundial de la disciplina. El equipo arribó en las últimas horas a Bahía Blanca para realizar la última etapa de la preparación con miras al certamen que lo tiene como protagonista. El plantel está conformado por varios jugadores entrerrianos, como es ya una costumbre en este tipo de torneos. Los chicos estuvieron entrenando meses en la ciudad de Paraná y ahora afrontarán desde el domingo como local el certamen internacional.

El equipo nacional esta integrado por jóvenes promesas del sóftbol argentino. Los nombres son los siguientes Cristian Orsi, Jeremías Saenz, Juanjo Pérez, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aarón López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Leonel Andrada, Carlos Aguirre, Pedro Martínez, Lautaro Ahumada y Luciano Dowhun.

El cuerpo técnico está encabezado por Rafael Salguero como mánager, acompañado por Gustavo Guerrinieri en el rol de head coach, junto a Cristian Montero y Joaquín Alegre como coaches asistentes, mientras que Duilio Scialacomo se desempeñará como jefe de equipo.

El certamen Panamericano reunirá a las selecciones más fuertes del continente en busca de las plazas para el próximo campeonato mundial. Para Argentina, será una oportunidad de consolidar su semillero y continuar con la tradición de alto nivel que mantiene al sóftbol nacional entre los más competitivos de la región.

Con la motivación de representar al país en casa y con el objetivo puesto en la clasificación mundialista, los juveniles argentinos buscarán dar su mejor versión en Bahía Blanca y soñar con volver a escribir una página dorada en la historia del sóftbol nacional. En la tarde de ayer realizaron un partido amistoso con miras a la competencia.

Reducto

La cancha del Parque de Mayo, oficiará de estadio principal y cancha auxiliar. Además, habrá espacios para práctica de lanzamiento, jaula de bateo, zonas de precalentamiento. Está todo listo para el arranque.