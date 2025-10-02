Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

El plantel de Argentina, compuesto por varios entrerrianos, jugará el certamen desde el domingo en Bahía Blanca.

2 de octubre 2025 · 08:12hs
El equipo de Argentina presente en Bahía Blanca.

CAS.

El equipo de Argentina presente en Bahía Blanca.

La Selección Argentina de Sóftbol categoría Sub 18 se prepara para afrontar un desafío trascendental: el Campeonato Panamericano WBSC Américas, que se desarrollará en la ciudad de Bahía Blanca desde el domingo al sábado 11. Este torneo será clasificatorio para el próximo Mundial de la disciplina. El equipo arribó en las últimas horas a Bahía Blanca para realizar la última etapa de la preparación con miras al certamen que lo tiene como protagonista. El plantel está conformado por varios jugadores entrerrianos, como es ya una costumbre en este tipo de torneos. Los chicos estuvieron entrenando meses en la ciudad de Paraná y ahora afrontarán desde el domingo como local el certamen internacional.

Los nombres en Argentina

El equipo nacional esta integrado por jóvenes promesas del sóftbol argentino. Los nombres son los siguientes Cristian Orsi, Jeremías Saenz, Juanjo Pérez, Santino Schenone, Thiago Benítez, Aarón López, Dante Goitea, Joaquín Conosciuto, Lucas Gómez, Manuel Briguez, Matías Clara, Leonel Andrada, Carlos Aguirre, Pedro Martínez, Lautaro Ahumada y Luciano Dowhun.

Argentina le ganó a Australia.

Argentina goleó a Australia y se clasificó a los octavos de final

Argentina ganó en su primer partido.

Argentina se mide con Australia por la segunda fecha

El cuerpo técnico está encabezado por Rafael Salguero como mánager, acompañado por Gustavo Guerrinieri en el rol de head coach, junto a Cristian Montero y Joaquín Alegre como coaches asistentes, mientras que Duilio Scialacomo se desempeñará como jefe de equipo.

El certamen Panamericano reunirá a las selecciones más fuertes del continente en busca de las plazas para el próximo campeonato mundial. Para Argentina, será una oportunidad de consolidar su semillero y continuar con la tradición de alto nivel que mantiene al sóftbol nacional entre los más competitivos de la región.

Con la motivación de representar al país en casa y con el objetivo puesto en la clasificación mundialista, los juveniles argentinos buscarán dar su mejor versión en Bahía Blanca y soñar con volver a escribir una página dorada en la historia del sóftbol nacional. En la tarde de ayer realizaron un partido amistoso con miras a la competencia.

Reducto

La cancha del Parque de Mayo, oficiará de estadio principal y cancha auxiliar. Además, habrá espacios para práctica de lanzamiento, jaula de bateo, zonas de precalentamiento. Está todo listo para el arranque.

Argentina Sub 18 Bahía Blanca
Noticias relacionadas
Argentina ganó en su debut.

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Cada 28 de septiembre se recuerda la importancia de prevenir la rabia, una enfermedad que aún causa más de 59.000 muertes al año en el mundo.

Rabia: la vacunación, clave para salvar vidas y lograr un mundo libre de la enfermedad

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Talleres derrotó a Rowing en el cierre de la octava fecha del Clausura de la APB

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Ver comentarios

Lo último

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Ultimo Momento
Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Ayuda humanitaria para Gaza: una diputada argentina entre los detenidos por Israel

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Ovación
¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

La provincia
Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: Inicia el cronograma de pagos

Intendentes del PJ califican de electoralista el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Intendentes del PJ califican de "electoralista" el anuncio sobre tope de tasas en la factura de luz

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Entre Ríos: para este jueves anuncian temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Suma de Voluntades: compromiso social y comunitario que trasciende fronteras

Dejanos tu comentario