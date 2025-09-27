El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

Este fin de semana el representativo de la APB se presentará en Colón. Este sábado se medirá con la Asociación Pancho Ramírez.

Le representativo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) se presentará este fin de semana en la localidad de Colón, donde se disputará una nueva edición del Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas, organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

La sede del certamen serán las instalaciones del Club La Armonía, donde los gurises de nuestra provincia compartirán dos jornadas de sana competencia y camaradería.

Este sábado, desde las 11, Paraná debutará con Asociación Pancho Ramírez; mientras que desde las 13 se medirán el anfitrión ante Concordia. A las 18 jugarán el ganador del primer partido ante el perdedor del segundo; mientras que a las 20 se enfrentarán el ganador del segundo encuentro ante el perdedor del primero.

El domingo, a las 10, se medirán los perdedores de las semifinales; y a las 12 se disputará la final de la competencia.