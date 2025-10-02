Jane Goodall revolucionó la ciencia al estudiar chimpancés con empatía y dedicó su vida a defender la naturaleza e inspirar a generaciones en todo el mundo.

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés.

Jane Goodall , la renombrada primatóloga y conservacionista británica cuyo trabajo con chimpancés en Tanzania transformó radicalmente nuestra visión de los animales (y de la humanidad), falleció a los 91 años.

Goodall "falleció por causas naturales" mientras se encontraba en California, en el marco de una gira de conferencias por Estados Unidos, según informó su instituto en un comunicado difundido en redes sociales.

Rusia atacó a Ucrania con 500 drones de combate: al menos cuatro muertos y 40 heridos

Jane Goodall: la mujer que cambió la ciencia sin romper la selva

Jane Goodall (1).jpeg

"Los descubrimientos como etóloga de la doctora Goodall revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural", expresó el Instituto Jane Goodall.

Goodall desafió las normas tradicionales de la ciencia al sumergirse de lleno en el mundo de los chimpancés. En lugar de numerarlos como era costumbre, les dio nombres propios, marcando un antes y un después en la forma en que se comprendía y se estudiaba el comportamiento animal.

Cuando llegó al Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania, tenía solo 26 años y ninguna formación científica formal. Sin embargo, logró ganarse la confianza de los primates, lo que condujo a descubrimientos fundamentales.

Entre sus hallazgos más importantes figura la observación de que los chimpancés fabrican y utilizan herramientas, cazan para obtener carne y exhiben comportamientos sociales complejos que antes se consideraban exclusivos del ser humano.

Más de seis décadas después, su trabajo de campo y sus incansables esfuerzos por la conservación aún son celebrados a nivel global.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el secretario general de la ONU, António Guterres, escribió en la plataforma X que Goodall "deja un legado extraordinario para la humanidad y nuestro planeta".

Jane Goodall (2).jpeg

Una pasión que nació en la infancia

Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra, la fascinación de Jane Goodall por los animales comenzó desde muy temprana edad.

"Aparentemente, desde que tenía 1 año y medio o 2 solía estudiar insectos, cualquier cosa, y esto gradualmente evolucionó, se desarrolló y creció. Luego leí libros como Dr. Dolittle y Tarzán. Entonces África tenía que ser mi objetivo", relató en una entrevista con Terry Wogan de la BBC en 1986.

Su curiosidad era tan intensa que, a los 4 años, se escondió en un gallinero para observar cómo ponían huevos las gallinas. Su desaparición fue tan prolongada que su madre llegó a llamar a la policía.

"Tan pronto como pude escribir, escribí sobre los animales. Leí sobre ellos. De alguna manera, nació conmigo", contó años después al programa HARD Talk de la BBC.

A los 10 años, ya decía que quería ir a África a vivir entre animales salvajes, en plena Segunda Guerra Mundial. "En ese entonces, las chicas no hacían algo así", le dijo a BBC Mundo en 2021.

Muchos se burlaron de su sueño, pero no su madre, Margaret, quien fue un pilar fundamental: "Me dijo: 'Si realmente quieres hacer esto, tendrás que trabajar muy duro. Aprovecha cada oportunidad. Y si no te rindes, tal vez encuentres la manera'". Y eso fue exactamente lo que hizo.

Jane Goodall (3).jpeg

El inicio de una vida en la selva

Con los ahorros que había reunido mientras trabajaba como secretaria, una amiga de la escuela la invitó a visitarla en Kenia. Allí conoció al reconocido antropólogo Louis Leakey, quien le ofreció la inédita oportunidad de estudiar chimpancés en su hábitat natural.

Goodall recuerda que obtener el permiso para el estudio fue difícil. El gobierno colonial británico dudaba: "Ellos argumentaron: 'No vamos a asumir la responsabilidad. Esta es una idea estúpida, una joven que se va a internar en la selva'. Pero al final, como Leaky insistió, dijeron: 'Está bien, pero tiene que tener a alguien con ella'".

Ese "alguien" fue su madre.

Goodall llegó a Tanzania el 14 de julio de 1960 como una joven sin formación académica científica. Pero esa supuesta carencia fue, en muchos sentidos, una virtud: su mirada fresca y sin prejuicios le permitió cuestionar dogmas establecidos.

Fue la primera persona en observar a chimpancés fabricando y utilizando herramientas, lo que rompió con una de las grandes creencias científicas de la época: que la creación de herramientas era una habilidad exclusivamente humana.

Los vio tomar ramas, quitarles las hojas y utilizarlas para extraer termitas de sus nidos.

"Ahora debemos redefinir herramienta, redefinir ser humano o aceptar que los chimpancés son humanos", fue la famosa reacción de Leakey, según contó Goodall en el documental Jane’s Journey (2010).

Descubrió también que los chimpancés son omnívoros, que abrazan, se besan y hacen cosquillas, pero también pueden ser violentos.

Además de sus aportes científicos, Goodall logró algo más: acercar la naturaleza al público. Una de las imágenes más icónicas la muestra con el pequeño Flint, el primer chimpancé nacido en Gombe tras su llegada.

En la foto (tomada por su esposo, el fotógrafo holandés Hugo van Lawick) Jane se agacha y extiende su brazo derecho hacia Flint, mientras el chimpancé hace lo mismo con el izquierdo.

"Cuando la vi, aunque no me di cuenta de que se volvería icónica, me hizo pensar en la pintura de Miguel Ángel de Dios acercándose al hombre", dijo a BBC Future en 2023.

La foto, agregó, "trajo una forma completamente nueva de comprender a los animales y mostró que los humanos somos parte y no estamos separados del resto del reino animal".

Ver esa imagen, dijo, le provoca nostalgia: "Me recuerda una época mágica en la que conocía a cada chimpancé en particular, como si fueran miembros de mi familia".

"Observé el desarrollo de Flint, desde que era un bebé hasta convertirse en un mocoso mimado, siempre apoyado por su hermana mayor o protegido por uno de sus hermanos mayores si era otro mono accidentalmente (¡o a veces deliberadamente!) lo lastimaba".

De científica a activista global

Jane Goodall (4).jpeg

A mediados de la década de 1980, tras más de 20 años de investigación en el campo, un doctorado, la crianza de su hijo y la fundación del Instituto Jane Goodall, la primatóloga comenzó su transformación en activista global.

Escribió libros exitosos, viajó por el mundo dando charlas sobre sostenibilidad y bienestar animal, y se convirtió en una figura clave en la conversación ambiental.

En una entrega de premios en Estados Unidos en 2009, la presentaron con una frase que sintetiza su impacto: "Si la conservación tuviera estrellas como el rock, esta mujer sería Mick Jagger, Bob Dylan, John Lennon y Elvis, todos juntos en una sola persona".

Durante sus viajes, la acompañó un pequeño mono de peluche: Mr. H, regalo del exmarine estadounidense ciego Gary Haun. Mr. H se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, acompañándola a más de 60 países.

Goodall recordaba con emoción una charla en Burundi, donde un niño le preguntó: "Si recojo un pedazo de basura todos los días, ¿eso marcará una diferencia?".

Su respuesta fue: "Sí y podrías persuadir a 10 de tus amigos para que recojan la basura todos los días, y luego cada uno de ellos puede persuadir a 10 de sus amigos".

Y agregó: "Los ojos del niño se hicieron más grandes y más grandes. Él crecerá con esperanza, eso es seguro".

Jane Goodall dedicó su vida a estudiar, proteger y honrar a los animales, y a inspirar a millones a hacer lo mismo. Su legado no solo cambió la ciencia: cambió el mundo. Jane Goodall dedicó su vida a estudiar, proteger y honrar a los animales, y a inspirar a millones a hacer lo mismo. Su legado no solo cambió la ciencia: cambió el mundo.