Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight.

El Fury Fight será el sábado 11 de octubre y reunirá 35 combates de kick boxing, muay thai y K1, con títulos en juego y sorteos en el Club San Agustín.

Paraná vivirá una nueva jornada de deportes de combate con la tercera edición del Fury Fight, organizada por el Team La Gitana. El evento se realizará el 11 de octubre a partir de las 19 en el Club San Agustín, y contará con 35 peleas de kick boxing, muay thai y K1. La inscripción para los participantes fue totalmente gratuita, manteniendo así la política del torneo de priorizar al competidor como protagonista.

Entre los combates destacados, los espectadores podrán disfrutar de la pelea por el título Fury Fight 3 de kick boxing: David Roque (Paraná) vs Gustavo Cáceres (Victoria), así como la disputa por la Copa Fury Fight 3 entre Emanuel López (Paraná) y Ramiro Arrieta (Santa Fe). En el caso del título en muay thai, los que se enfrentarán serán Villalba y Pastrana en la categoría hasta 69 kilos.

Además, habrá copas, medallas y numerosos premios, con sorteos y premios especiales para el público, quienes también tendrán la oportunidad de llevarse obsequios de los sponsors del evento.

El torneo se desarrollará de manera dinámica y ágil, con bloques de 10 peleas, y pausas estratégicas para que el público disfrute de la acción sin interrupciones prolongadas. Los interesados en asistir podrán adquirir entradas a través de Instagram @team_lagitana o comunicándose al 3434389870.

El Fury Fight se ha consolidado como un evento de referencia en Paraná, con ediciones anteriores que contaron con más de 30 combates y destacaron tanto a amateurs como a semi profesionales. Entre los nombres que se lucieron en el pasado se encuentran Facundo Durán y David Roque, ganadores de guantes y títulos semi profesionales, y Matías Viale, quien se llevó la Copa Fury Fight amateurs junto a los guantes y tibiales utilizados en combate. La primera edición ya había marcado un precedente con contiendas de alto nivel, mientras que la segunda superó las expectativas, consolidando al evento como una verdadera fiesta del kick boxing y el muay thai en la ciudad.

Además de los combates, la jornada promete una atmósfera única, donde familias, amigos y fanáticos del deporte de combate podrán acercarse a vivir la intensidad de cada pelea, disfrutar de los sorteos y celebrar los logros de los competidores. El objetivo es generar un espectáculo completo que combine la adrenalina dentro del ring con la participación activa del público.

Para conocer más sobre el evento, Marta Villagra, entrenadora del Team La Gitana y organizadora del torneo, diálogo con UNO, detalló la preparación y mencionó los objetivos de esta tercera edición. “La idea surge desde el inicio del Fury Fight 1. Desde entonces quisimos tener un evento que nos represente, que vaya mejorando y superándose edición tras edición. Los representantes del Team La Gitana serán Francisco Gatica, Gabriel Ruiz, Uma Sosa, Alan Arenales y Uriel Galanti”, explicó Villagra.

“La primera y la segunda edición fueron muy positivas, año a año fuimos creciendo, y este año no será la excepción. Siempre tratamos de darle protagonismo al competidor, que es quien trae el show”, agregó.

Respecto al significado de organizar un evento de este nivel en la ciudad, Villagra destacó: “Para nosotros es mantener el deporte en un buen nivel, tanto a nivel individual como de escuela y de comunidad deportiva de la región, principalmente en Paraná”.

Sobre las disciplinas, confirmó que se verán kick boxing, muay thai y K1, y que la jornada contará con más de 35 peleas, con competidores de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. La dinámica será bien organizada, con bloques de combates y pausas para que el público disfrute de la mayor cantidad de peleas posible.

La inscripción gratuita, agregó Villagra, responde a la filosofía de que “el protagonista sea el peleador, que pueda dar el show sin tener que pagar, y que reciba el aplauso como el mayor premio por su esfuerzo”. Además, los sorteos y premios para el público buscan que las familias se sientan parte del evento y reconozcan la importancia del torneo en la ciudad.

La tercera edición del Fury Fight tendrá estos premios

Fury Fighy 3 Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight.

En cuanto al futuro del kick boxing y muay thai en Paraná, Villagra aseguró: “Creemos que la ciudad es un punto fuerte para estos deportes, con muchas escuelas serias y competidores de nivel. Si bien a veces faltan auspicios o apoyos, Paraná siempre ha tenido una base sólida para seguir creciendo”.

Por último, destacó la importancia de la participación del público: “El acompañamiento de los vecinos motiva a los peleadores y les da reconocimiento a tanto sacrificio, especialmente a los más jóvenes que buscan consolidarse en el deporte”.

Con la tercera edición, el Team La Gitana reafirma su compromiso con los deportistas locales y la comunidad, consolidando al Fury Fight como un evento imperdible para los amantes del kick boxing, muay thai y K1 en Paraná. La combinación de adrenalina, competencia de alto nivel y la interacción con el público promete hacer de esta edición una jornada inolvidable para todos los presentes, donde cada golpe y cada técnica serán celebrados por una ciudad que cada vez se muestra más apasionada por los deportes de combate.