APB: Unión de Crespo y Recreativo ganaron en el cierre de la segunda fecha

El Cervecero derrotón a Estudiantes y es uno de los líderes del Torneo Apertura de la APB; mientras que el Bochas superó a Patronato.

Dos partidos le bajaron el telón a la segunda fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) . En este marco, los dos elencos que se retiraron ganadores del parqué fueron Unión de Crespo y Recreativo.

Unión de Crespo consiguió otro importante triunfo al derrotar a Estudiantes por 71 a 63 y así alcanzó a Ciclista, Paracao y Talleres en lo más alto del campeonato.

En un partido parejo y equilibrado, el elenco crespense logró hacer una diferencia en el primer cuarto, cuando un parcial de 20 a 11 le permitió quedar al frente en el tanteador. Después, el trámite no tuvo un claro dominador, aunque el Cervecero ya había hecho su negocio, señala Paraná Deportes.

En el ganador, Rodrigo Gieco registró 15 puntos, mientras que Francisco Fomer anotó 13 puntos y tomó 11 rebotes y Alan Hainze firmó otros 13 tantos y 10 recobres. En el CAE, sobresalieron los 15 tantos de Facundo Schunk y las 11 unidades y 11 rebotes de Joaquín Llorens.

Goleó Recreativo

En el otro encuentro que cerró la segunda fecha del Apertura, Recreativo goleó a Patronato de visitante por 76 a 46. De este modo, el Bochas se recuperó de su derrota sufrida en la jornada inaugural.

El 25 a 11 que Recreativo logró en el primer cuarto fue importante para poner condiciones, ventaja que se extendió con el 18 a 12 en el segundo chico. Esa luz en el resultado fue suficiente para que la visita controle a su oponente y se adueñe del partido.

Pablo Bogado con 14 tantos fue el goleador del equipo ganador, además de los 12 de Francisco Freávega. En Patronato, Lautaro Arrúa terminó con 12 unidades.