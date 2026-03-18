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Comienza el segundo acto del Torneo Apertura de la APB

Habrá actividad en cancha de Talleres, Sionista y Rowing. La segunda fecha del certamen de la APB continuará el jueves.

18 de marzo 2026 · 13:45hs
Comienza el segundo acto del Torneo Apertura de la APB

Prensa Talleres

Con la disputa de tres encuentros comenzará este miércoles la actividad correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Todos los juegos se disputarán a partir de las 21.30.

Una de las historias se llevará adelante en el estadio Raúl Bibi Gómez, escenario donde Talleres recibirá a Echagüe. El Rojo disputará su segundo juego seguido en condición de local. En el capítulo que inauguró la temporada 2026 sorprendió a Recreativo, último campeón asociativo, al superarlo 83 a 74. El AEC, por su parte, inició el año con una derrota en el estadio Luis Butta ante Paracao.

Sigue la acción en el campeonato de la APB.

Se juega la segunda fecha del Torneo Apertura de la APB

El derrotó a Patronato en el Baglietto en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la APB. El Cervecero venció en Crespo a Rowing.

APB: Ciclista y Unión de Crespo iniciaron el año con un triunfo categórico

Otro partido destacado que se llevará adelante este miércoles tendrá como protagonistas a Sionista y Ciclista, quienes se medirán en el estadio Moisés Flesler. En su anterior presentación el Centro Juventud perdió en su casa ante Quique por 70 a 62. El Verde, por su parte, no tuvo inconvenientes para derrotar a Patronato, a quien superó en el Baglietto por 86 a 49.

Por otro lado, en la costanera baja Rowing, que viene de perder 85 a 55 en Crespo ante Unión, recibirá a Paracao.

El jueves completarán Patronato-Recreativo y Union de Crespo- San Martín. Olimpia tendrá jornada libre.

Posiciones del Torneo Apertura

Quique 2 (1-0)

Olimpia 2 (1-0)

Talleres 2 (1-0)

Paracao 2 (1-0)

Ciclista 2 (1-0)

Unión 2 (1-0)

Sionista 1 (0-1)

Estudiantes 1 (0-1)

Recreativo 1 (0-1)

Echagüe 1 (0-1)

Patronato 1 (0-1)

Rowing 1 (0-1)

San Martin 0 (0-0)

APB Torneo Apertura Talleres
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