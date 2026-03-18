Con la disputa de tres encuentros comenzará este miércoles la actividad correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Todos los juegos se disputarán a partir de las 21.30.
Comienza el segundo acto del Torneo Apertura de la APB
Habrá actividad en cancha de Talleres, Sionista y Rowing. La segunda fecha del certamen de la APB continuará el jueves.
Una de las historias se llevará adelante en el estadio Raúl Bibi Gómez, escenario donde Talleres recibirá a Echagüe. El Rojo disputará su segundo juego seguido en condición de local. En el capítulo que inauguró la temporada 2026 sorprendió a Recreativo, último campeón asociativo, al superarlo 83 a 74. El AEC, por su parte, inició el año con una derrota en el estadio Luis Butta ante Paracao.
Otro partido destacado que se llevará adelante este miércoles tendrá como protagonistas a Sionista y Ciclista, quienes se medirán en el estadio Moisés Flesler. En su anterior presentación el Centro Juventud perdió en su casa ante Quique por 70 a 62. El Verde, por su parte, no tuvo inconvenientes para derrotar a Patronato, a quien superó en el Baglietto por 86 a 49.
Por otro lado, en la costanera baja Rowing, que viene de perder 85 a 55 en Crespo ante Unión, recibirá a Paracao.
El jueves completarán Patronato-Recreativo y Union de Crespo- San Martín. Olimpia tendrá jornada libre.
Posiciones del Torneo Apertura
Quique 2 (1-0)
Olimpia 2 (1-0)
Talleres 2 (1-0)
Paracao 2 (1-0)
Ciclista 2 (1-0)
Unión 2 (1-0)
Sionista 1 (0-1)
Estudiantes 1 (0-1)
Recreativo 1 (0-1)
Echagüe 1 (0-1)
Patronato 1 (0-1)
Rowing 1 (0-1)
San Martin 0 (0-0)