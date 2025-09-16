Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: se disputa la sexta fecha del Torneo Clausura

Este martes tres encuentros abrirán un nuevo capítulo del certamen de la APB. Se enfrentarán Olimpia-Recreativo, Ciclista-Quique y Paracao-Sionista.

16 de septiembre 2025 · 16:53hs
La APB sigue mostrando desprolijidades a la hora de dar a conocer la programación de la competencia.

La APB sigue mostrando desprolijidades a la hora de dar a conocer la programación de la competencia.

Como viene sucediendo en los últimos tiempos, la desprolijidad con la que se maneja la Asociación Paranaense de Básquet (APB) a la hora de fixturar sus competencias es moneda corriente. Tal es así que a la programación de la fecha la terminan de definir el mismo día que se inicia el capítulo.

De esta manera, este martes dieron a conocer cómo se disputará la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera A que, justamente, comenzará este martes por la noche con tresencuentros: a las 21 jugarán Olimpia-Recreativo, a las 21.30 lo harán Ciclista-Quique, mientras que desde las 22 jugarán Paracao-Sionista.

apb: el clasico quedo para estudiantes

APB: el clásico quedó para Estudiantes

apb: olimpia salto a lo mas alto del torneo clausura

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

El miércoles, en tanto, se medirán desde las 21.30 Unión de Crespo-Estudiantes y Talleres-Patronato; mientras que el jueves, desde las 21.30, se enfrentarán San Martín-Rowing. Libre quedará Echagüe.

Las posiciones son: Estudiantes 10 puntos; Olimpia y Sionista 9; Recreativo 8; Unión, Paracao y Quique 7; Patronato y Rowing 6; Ciclista y Echagüe 5; Talleres y San Martín 4.

El ascenso de la APB

Este martes también se iniciará la fecha 6 de la Primera B. A las 21 jugarán Recreativo B-Olimpia B y las 21.30 Viale FBC-Talleres B. El miércoles se medirán desde las 21.30 Quique B-Ciclista B y a las 22 San Benito-Paracao B. Resta la confirmación de Atlético María Grande-Neuquén. Libres quedarán Echagüe B y Estudiantes B.

Si Olimpia gana será el nuevo líder del certamen de la APB.

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Maravilla Martínez marcó el tanto para Racing.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Real Madrid ganó en su debut.

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

Los jugadores de Talleres campeones.

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

