APB: se disputa la sexta fecha del Torneo Clausura

Este martes tres encuentros abrirán un nuevo capítulo del certamen de la APB. Se enfrentarán Olimpia-Recreativo, Ciclista-Quique y Paracao-Sionista.

La APB sigue mostrando desprolijidades a la hora de dar a conocer la programación de la competencia.

Como viene sucediendo en los últimos tiempos, la desprolijidad con la que se maneja la Asociación Paranaense de Básquet ( APB ) a la hora de fixturar sus competencias es moneda corriente. Tal es así que a la programación de la fecha la terminan de definir el mismo día que se inicia el capítulo.

De esta manera, este martes dieron a conocer cómo se disputará la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera A que, justamente, comenzará este martes por la noche con tresencuentros: a las 21 jugarán Olimpia-Recreativo, a las 21.30 lo harán Ciclista-Quique, mientras que desde las 22 jugarán Paracao-Sionista.

El miércoles, en tanto, se medirán desde las 21.30 Unión de Crespo-Estudiantes y Talleres-Patronato; mientras que el jueves, desde las 21.30, se enfrentarán San Martín-Rowing. Libre quedará Echagüe.

Las posiciones son: Estudiantes 10 puntos; Olimpia y Sionista 9; Recreativo 8; Unión, Paracao y Quique 7; Patronato y Rowing 6; Ciclista y Echagüe 5; Talleres y San Martín 4.

El ascenso de la APB

Este martes también se iniciará la fecha 6 de la Primera B. A las 21 jugarán Recreativo B-Olimpia B y las 21.30 Viale FBC-Talleres B. El miércoles se medirán desde las 21.30 Quique B-Ciclista B y a las 22 San Benito-Paracao B. Resta la confirmación de Atlético María Grande-Neuquén. Libres quedarán Echagüe B y Estudiantes B.