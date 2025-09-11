APB: el clásico quedó para Estudiantes

Derrotó a Rowing y recuperó la cima de las posiciones del Torneo Clausura de la APB. También festejaron Sionista, Quique y Recreativo.

Estudiantes tuvo doble festejo en la noche del miércoles. El Albinegro derrotó 68 a 64 a Rowing en el clásico del parque disputado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Joaquin Llorens con 17 tantos fue el goleador del CAE. En el remero Federico Epelbaum, Lucca Sarno y Amaro Abero anotaron 13 tantos cada uno.

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Con esta victoria, Estudiantes recuperó su condición de líder y se mantiene en soledad en lo más alto de las posiciones con puntaje ideal.

En otro de los encuentros de la jornada Sionista superó claramente a Echagüe por 91 a 53. Este resultado le permite quedar como escolta junto a Olimpia. Uriel Lejtman anotó 16 puntos, Pablo Veiga y Jerónimo Folmer convirtieron 15 unidades, y Tiago Levy terminó con 13 unidades.

Por su parte, Recreativo venció 79 a 63 a Paracao en el Gigante del Sur. Lucio Frávega con 20 tantos fue el máximo artillero del Bochas, secundado por Valentino Salamone con 18. En el local, Pablo Fernández firmó 16 unidades, mientras que Felipe Mitre totalizó 13 puntos.

Por otro lado, Quique superó a San Martín por 61 a 51. Facundo Folmer anotó 15 puntos, mientras que Diego Villaverde logró 14 unidades. En el elenco de barrio Gazzano, Valentino Barbaglia terminó con 14 puntos.

Resultados de la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Olimpia 92 – Unión 86

Patronato 65 – Ciclista 82

Miércoles

Estudiantes 68 – Rowing 64

Echagüe 53 – Sionista 91

Quique 61 – San Martín 51

Paracao 63 – Recreativo 79

Estudiantes, único líder

Estudiantes 10

Olimpia 9

Sionista 9

Recreativo 8

Unión 7

Paracao 7

Quique 7

Patronato 6

Rowing 6

Ciclista 5

Echagüe 5

Talleres 4

San Martín 4