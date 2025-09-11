Estudiantes tuvo doble festejo en la noche del miércoles. El Albinegro derrotó 68 a 64 a Rowing en el clásico del parque disputado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).
APB: el clásico quedó para Estudiantes
Derrotó a Rowing y recuperó la cima de las posiciones del Torneo Clausura de la APB. También festejaron Sionista, Quique y Recreativo.
Joaquin Llorens con 17 tantos fue el goleador del CAE. En el remero Federico Epelbaum, Lucca Sarno y Amaro Abero anotaron 13 tantos cada uno.
Con esta victoria, Estudiantes recuperó su condición de líder y se mantiene en soledad en lo más alto de las posiciones con puntaje ideal.
En otro de los encuentros de la jornada Sionista superó claramente a Echagüe por 91 a 53. Este resultado le permite quedar como escolta junto a Olimpia. Uriel Lejtman anotó 16 puntos, Pablo Veiga y Jerónimo Folmer convirtieron 15 unidades, y Tiago Levy terminó con 13 unidades.
Por su parte, Recreativo venció 79 a 63 a Paracao en el Gigante del Sur. Lucio Frávega con 20 tantos fue el máximo artillero del Bochas, secundado por Valentino Salamone con 18. En el local, Pablo Fernández firmó 16 unidades, mientras que Felipe Mitre totalizó 13 puntos.
Por otro lado, Quique superó a San Martín por 61 a 51. Facundo Folmer anotó 15 puntos, mientras que Diego Villaverde logró 14 unidades. En el elenco de barrio Gazzano, Valentino Barbaglia terminó con 14 puntos.
Resultados de la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes
Olimpia 92 – Unión 86
Patronato 65 – Ciclista 82
Miércoles
Estudiantes 68 – Rowing 64
Echagüe 53 – Sionista 91
Quique 61 – San Martín 51
Paracao 63 – Recreativo 79
Estudiantes, único líder
Estudiantes 10
Olimpia 9
Sionista 9
Recreativo 8
Unión 7
Paracao 7
Quique 7
Patronato 6
Rowing 6
Ciclista 5
Echagüe 5
Talleres 4
San Martín 4