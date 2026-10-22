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APB: Sionista continúa con puntaje ideal

El Centro Juventud derrotó 71 a 49 a Patronato en la continuidad de la 11° semana de competencia del Clausura de la APB. También festejaron Quique y Paracao.

22 de octubre 2026 · 09:23hs
Sionista es uno de los dos equipos invictos en el Torneo Clausura de la APB. 

Sionista es uno de los dos equipos invictos en el Torneo Clausura de la APB. 

Sionista, Paracao y Quique capitalizaron la localía al celebrar sendas victorias en la continuidad de la undécima semana de competencia del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet APB (APB).

El Centro Juventud mantuvo su invicto y alcanzó el octavo triunfo en cadena al superar por un amplio 71 a 49 a Patronato en el estadio Moisés Flesler.

El Decano, por su parte, derrotó ajustadamente a Rowing en el estadio Guillermo Gaya por 70 a 67. Por su parte, Paracao no dejó escapar la chance y venció al alicaído Unión de Crespo por 71 a 67 en el Gigante del Sur.

El Clausura continuará este sábado con dos duelos más: Sionista y Recreativo exponen su invicto en un gran choque y Talleres enfrenta a Quique en el clásico del barrio. Ambos juegos comenzarán a las 21 y se disputarán también en el marco de la Liga Provincial, Zona C.

Posiciones del Torneo Clausura

Olimpia 18 (7-4)

Recreativo 16 (8-0)

Sionista 16 (8-0)

Estudiantes 15 (5-5)

Quique 15 (6-3)

Ciclista 14 (5-4)

Paracao 12 (4-4)

Rowing 11 (3-5)

Patronato 11 (2-7)

Talleres 10 (2-6)

San Martín 9 (1-7)

Unión 9 (1-7)

APB Sionista Torneo Clausura
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