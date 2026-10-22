APB: Sionista continúa con puntaje ideal

El Centro Juventud derrotó 71 a 49 a Patronato en la continuidad de la 11° semana de competencia del Clausura de la APB. También festejaron Quique y Paracao.

Sionista es uno de los dos equipos invictos en el Torneo Clausura de la APB.

Sionista, Paracao y Quique capitalizaron la localía al celebrar sendas victorias en la continuidad de la undécima semana de competencia del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet APB (APB).

El Centro Juventud mantuvo su invicto y alcanzó el octavo triunfo en cadena al superar por un amplio 71 a 49 a Patronato en el estadio Moisés Flesler.

El Decano, por su parte, derrotó ajustadamente a Rowing en el estadio Guillermo Gaya por 70 a 67. Por su parte, Paracao no dejó escapar la chance y venció al alicaído Unión de Crespo por 71 a 67 en el Gigante del Sur.

El Clausura continuará este sábado con dos duelos más: Sionista y Recreativo exponen su invicto en un gran choque y Talleres enfrenta a Quique en el clásico del barrio. Ambos juegos comenzarán a las 21 y se disputarán también en el marco de la Liga Provincial, Zona C.

Posiciones del Torneo Clausura

Olimpia 18 (7-4)

Recreativo 16 (8-0)

Sionista 16 (8-0)

Estudiantes 15 (5-5)

Quique 15 (6-3)

Ciclista 14 (5-4)

Paracao 12 (4-4)

Rowing 11 (3-5)

Patronato 11 (2-7)

Talleres 10 (2-6)

San Martín 9 (1-7)

Unión 9 (1-7)