El encuentro fue durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano. Fernando León, uno de los religiosos, contó cómo vio al Papa León tras su operación

El Papa León XIV respondió “Allí estaré” cuando dos religiosos argentinos le dijeron que lo esperaban en Córdoba. El intercambio ocurrió el miércoles durante la audiencia general en el Vaticano y renovó la expectativa por su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

Los protagonistas del saludo fueron Fernando León, de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, hermano lasallano que vive en la comunidad de Malvinas. Ambos se acercaron al Pontífice y le expresaron: “Padre, te esperamos en Córdoba”.

La Arquidiócesis de Córdoba difundió el encuentro y Fernando León lo confirmó. Consultado sobre la reacción del Papa, lo describió “sereno, contento, seguro y agradecido, como si nunca hubiera dudado en hacer esa visita”.

Papa León XIV confirmó su visita a Argentina: "Allí estaré"

El encuentro después de la operación

Los religiosos participaron de la audiencia en el marco del cuarto Encuentro Internacional de Religiosos Hermanos, organizado por el grupo Tutti Fratelli. La delegación reunió a 50 integrantes de 12 congregaciones, de 25 nacionalidades y de los cinco continentes.