APB: Olimpia derrotó a Unión de Crespo en el inicio de la semana de competencia

El CAO se impuso por 84 a 63 en Crespo para sostenerse en lo más alto de las posiciones del Torneo Clausura de la APB.

Olimpia es uno de los animadores del Torneo Apertura de la APB.

Olimpia derrotó a Unión de Crespo 84 a 63 en condición de visitante en el encuentro que abrió la décima semana de actividad en la Etapa Regular del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. El CAO continúa en lo más alto de las posiciones.

El Azulgrana tuvo buen goleo a lo largo del cotejo, pero a la eficiencia ofensiva le sumó una buena defensa para completar un trabajo correcto. Después de ganar el primer tiempo 50 a 41, metió un muy interesante parcial de 17 a 8 en el tercer cuarto que le posibilitó escaparse en el resultado (67 a 49). Unión no supo reaccionar y Olimpia se encaminó rumbo a una nueva victoria.

En el ganador, se destacó Nicolás Agasse con 19 puntos, además de Emiliano Larghi con 13 y Juan Gómez con 12 unidades. En Unión, Alan Hainze terminó con 21 unidades y 9 rebotes, y Álvaro Pereyra con 18 tantos.

Como sigue la cartelera en la APB

La jornada continuará este miércoles con dos partidos, el que sostendrán Ciclista ante San Martín a partir de las 21 en el estadio Juan Baglietto, y Patronato contra Rowing desde las 21.45 en Villa Sarmiento.

El viernes completarán, desde las 21.30, Olimpia-Estudiantes y Ciclista-Sionista. Estas dos historias se disputarán también en el marco de la Liga Provincial, Zona C.

Posiciones del Torneo Clausura

Olimpia 17 (7-3)

Recreativo 14 (7-0)

Quique 13 (5-3)

Estudiantes 13 (4-5)

Sionista 12 (6-0)

Ciclista 11 (4-3)

Paracao 10 (3-4)

Talleres 10 (2-6)

Rowing 9 (3-3)

Patronato 8 (1-6)

Unión 8 (1-6)

San Martín 7 (1-5)