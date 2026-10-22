Preparados para una nueva fiesta del rugby juvenil con el Torneo Eduardo Uranga

Se jugará el fin de semana en El Plumazo la edición 32 del certamen que organiza el Estudiantes. Los chicos anfitriones están listos para la cita de rugby.

El rugby formativo volverá a tener una de sus grandes citas en Paraná con la realización del Torneo Juvenil M15 Eduardo Uranga, que se desarrollará durante todo el fin de semana en El Plumazo, el predio del Club Atlético Estudiantes (CAE). La competencia, que llegará a su 32ª edición, reunirá a 32 equipos y promete dos jornadas de intensa actividad, camaradería y aprendizaje para los jóvenes jugadores.

El certamen se ha consolidado como una referencia dentro del calendario del rugby juvenil y representa una experiencia especial para quienes transitan sus primeros pasos en esta etapa de formación. Con equipos provenientes de distintos puntos del país, el torneo ofrece la posibilidad de medirse ante nuevos rivales, compartir vivencias y fortalecer los valores que caracterizan al deporte.

La organización dispuso la distribución de los participantes en ocho zonas, con actividad simultánea en tres canchas de El Plumazo. Durante el sábado se disputarán 48 partidos, mientras que el domingo se completará el programa con otros 28 encuentros, para alcanzar un total de 76 partidos a lo largo de las dos jornadas. Además, estarán en juego cuatro copas, lo que permitirá que los equipos encuentren diferentes objetivos competitivos a lo largo del certamen.

La actividad comenzará el sábado a las 9.30 y se extenderá hasta el domingo, cuando está previsto que la jornada concluya alrededor de las 17. El cronograma ya se encuentra establecido y el predio del CAE será el punto de encuentro para jugadores, entrenadores, familiares y simpatizantes.

El Club Atlético Estudiantes tendrá una participación especial en esta nueva edición del Eduardo Uranga, ya que presentará dos planteles en la categoría M15. Para el club paranaense, la organización y la competencia representan mucho más que una oportunidad de buscar resultados: son parte de una tradición deportiva que acompaña el crecimiento de sus jugadores.

Un formador del rugby del CAE

José García Arroyo, entrenador principal de la categoría M15 del CAE, dialogó con UNO y brindó detalles sobre la preparación del equipo, la conformación de los planteles y el significado que tiene el torneo para quienes forman parte de la institución.

“Soy el entrenador principal de la M15 y estamos finalizando la preparación para la edición número 32 del Uranga, que contará con 32 equipos”, explicó el técnico, en la previa de una competencia que moviliza a buena parte de la estructura formativa del club.

En esta oportunidad, el anfitrión no solamente buscará presentar sus equipos en las mejores condiciones posibles, sino que también tendrá un gesto que refleja el espíritu integrador del rugby. Uno de los planteles será compartido con Alma Juniors, institución santafesina que no contaba con la cantidad suficiente de jugadores para completar un equipo.

“Para el torneo vamos a presentar dos planteles. La idea es compartir uno de esos planteles con un equipo de Santa Fe, que es Alma Juniors. Ellos no tenían la posibilidad de completar un plantel y nosotros los invitamos para trabajar en conjunto y darle al rugby de desarrollo la posibilidad de que puedan competir también”, señaló García Arroyo.

En una categoría en la que los jugadores comienzan a asumir nuevos desafíos, la posibilidad de integrar planteles y trabajar en conjunto adquiere un valor especial. La propuesta del CAE busca que ningún chico se quede afuera de una jornada que forma parte de la historia del rugby juvenil de la región.

Para García Arroyo, el Eduardo Uranga tiene un significado que va mucho más allá de su importancia dentro del calendario. El entrenador conoce de primera mano lo que representa disputar esta competencia, ya que también fue jugador del torneo durante su etapa juvenil.

Nacido en 1979, el actual conductor de la M15 del CAE recuerda aquella experiencia como una instancia que dejó una huella en su formación deportiva. Por eso, desde su lugar de entrenador, entiende que el certamen representa una oportunidad especial para los chicos que afrontan por primera vez una competencia de estas características.

“El significado de jugar en este torneo es único para todos en el club. Yo lo jugué, soy nacido en 1979, o sea que hace varios años me tocó jugarlo y me quedó marcado”, contó.

El paso del rugby infantil al juvenil constituye, además, un momento importante en la carrera de los deportistas. Hasta la categoría M14, los chicos transitan una etapa de formación que los prepara para afrontar nuevos desafíos. La M15 marca el comienzo de otro ciclo, con mayores exigencias deportivas y una experiencia competitiva diferente.

En ese contexto, el Torneo Eduardo Uranga aparece como una primera gran referencia para muchos jugadores. El encuentro con equipos de otras ciudades, la posibilidad de disputar varios partidos en un mismo fin de semana y el ambiente que se genera alrededor del certamen contribuyen a convertirlo en una experiencia difícil de olvidar.

“Es el primer torneo de rugby juvenil. Ellos vienen del rugby infantil hasta M14, y este es el primero en Juveniles, el que te marca. Al torneo vienen muchos equipos de afuera y eso los motiva mucho para competir”, destacó el entrenador.

El sábado, desde las 9.30, comenzará la primera parte del campeonato, con 48 encuentros programados. El domingo será el turno de los 28 partidos restantes, en una jornada que se extenderá hasta aproximadamente las 17 y que definirá las posiciones y los ganadores de las cuatro copas en disputa.

“Arranca el sábado a las 9.30 y termina el día domingo alrededor de las 17. Está todo fixturado. Todo se jugará en El Plumazo, dividido en tres canchas”, precisó García Arroyo.

García Arroyo no estará solo al frente de los equipos del CAE durante el torneo. En esta edición contará con el acompañamiento de Alejandro Santana, Julián Abramor, Bruno Ugalde, Mario Sandia y Diego Sueldo, quienes integran el grupo de trabajo encargado de acompañar a los jugadores en la preparación y durante la competencia.