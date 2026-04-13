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APB: Talleres ganó y es escolta del Torneo Apertura

En partido pendiente de la Primera A de la APB, Talleres se impuso sobre Sionista. Además, Unión de Crespo superó a Quique.

13 de abril 2026 · 15:23hs
El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

Talleres derrotó a Sionista por 81 a 72 y quedó segundo en las posiciones, detrás del líder Ciclista, del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquer (APB). El Rojo volvió a ganar en su casa y con su gente en uno de los partidos pendientes de la cuarta fecha del campeonato de Primera A.

En un partido muy parejo y equilibrado, el local supo definirlos por detalles y así se quedó con una muy importante victoria. Fue clave la ventaja que sacó en el tercer cuarto, con un parcial de 25 a 17.

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Pablo Bandeo con 20 puntos fue el goleador, además de los 18 tantos de Lisandro Ruiz Moreno y las 16 unidades de Pablo Fernández. En Sionista, Juan Cruz Pagnone fue el goleador con 15 tantos, mientras que Arik Levin anotó 13 puntos y Franco González otros 12, señala Paraná Deportes.

Además, Unión de Crespo le ganó de local a Quique 80 a 57 en el partido que completó la 5° fecha del Apertura APB. El goleador del partido fue Joaquín Folmer con 23 unidades, seguido por Rodrigo Gieco con 12 puntos.

Posiciones del Torneo Apertura de la APB

Ciclista 10 puntos

Talleres 9 puntos

Unión 8 puntos

Olimpia y Sionista 7 puntos

Estudiantes, Recreativo, Paracao, Patronato, Quique y Rowing 6 puntos

San Martín y Echagüe 5 puntos

APB Torneo Apertura Talleres Unión de Crespo
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