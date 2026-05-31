Ruta 32: murió un hombre atropellado por una camioneta

Un hombre fue atropellado en la ruta 32 en medio d ela niebla. Se estima que buscaba ayuda tras haber sifrido un despiste con su vehículo

Un hombre fue atropellado en la ruta 32 en medio d ela niebla. Se estima que buscaba ayuda tras haber sifrido un despiste con su vehículo

Un hombre murió tras ser embestido por una camioneta Honda CRV en el kilómetro 79 de la ruta 32, entre las localidades de María Grande y El Pingo. Minutos antes habría despistado con su vehículo y había salido del habitáculo para pedir auxilio. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6 de la mañana cuando las condiciones de visibilidad eran dificultosas por la niebla.

Un llamado alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona atropellada en la calzada. Al llegar al lugar, personal policial constató el fallecimiento de un hombre aún no identificado, quien fue colisionado por una camioneta Honda CRV gris conducida por un hombre de 79 años, acompañado por una mujer de 41, ambos oriundos de Libertador San Martín, publica FM Cerrito.

Ruta 32 peatón Marái grande

Los ocupantes circulaban en sentido Norte - Sur cuando, por causas que se investigan, embistieron al peatón. A pocos metros del sitio se halló un Citroën Xsara Picasso azul dentro de la maleza, que habría despistado previamente. Según las primeras hipótesis, el conductor del vehículo salió a la ruta en busca de ayuda y fue allí donde ocurrió el fatal desenlace.

El fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato, ordenó la intervención de la División Accidentología Vial, médico policial y Bomberos Zapadores, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue para su identificación y autopsia.