All Boys golpeó a Patronato en una jugada polémica

Patronato pierde 1 a 0 en su visita a All Boys. Los futbolistas del Rojinegro reclamaron infracción en la jugada previa a la apertura del marcador.

11 de agosto 2025 · 19:13hs
Patronato se presenta en Floresta ante All Boys.

Patronato se presenta en Floresta ante All Boys.
Patronato pierde 1 a 0 en su visita a All Boys en el marco de la 26° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la Zona A, se lleva adelante en el Estadio Islas Malvinas bajo el arbitraje de Lucas Cavallero.

Patronato se presenta en Floresta ante All Boys.

Patronato se presenta en Floresta ante All Boys.

Matías Nouet anotó la apertura del marcador a los 36 minutos en una jugada que nació en polémica. Los futbolistas del elenco entrerriano reclamaron infracción de Alejo Rodríguez a Julián Marcioni. En la réplica el Albo jugó largo. El goleador de la noche sacó provecho de una desinteligencia entre Alan Sosa y Santiago Bellatti para empujar el balón al fondo de la red.

Maximiliano Rueda desborda por el andarivel derecho.

Patronato quiere cortar la mala racha de visitante

La 26° fecha de la Primera Nacional ofrecerá juegos entre rivales directo en la pelea por el ascenso. Patronato jugará conociendo los resultados.

Una fecha que puede ser clave para Patronato

Ambos equipos juegan con 10 futbolistas. En el local recibió la tarjeta roja Maximiliano Coronel. Por su parte, el sancionado en Patronato fue Federico Castro.

Patronato acarició el empate en el cierre de la etapa inicial. Ramírez despejó un bombazo de Gallucci Otero. La segunda jugada quedó en los pies de Gabriel Díaz, quien estrelló el parante.

El conjunto dirigido por Gabriel Gómez llega con la misión de cortar la racha negativa que arrastra fuera de casa, donde cayó en sus últimas dos presentaciones. Además buscará trepar posiciones en puestos de Reducido en la recta final de la fase regular.

El Albo, por su parte, es uno de los equipos involucrados en la pelea por la permanencia.

Formaciones en el estadio Islas Malvinas

All Boys: Roberto Ramírez; Iván Zafarana , Maximiliano Coronel y Alejo Rodríguez; Hernán Grana, Axel Abet, Gustavo Turraca, TobíasBovone y Julián Ceballos; Tomás Assenato y Matías Nouet. DT: Aníbal Biggeri

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra y Emanuel Moreno; Galucci Otero y Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Julián Marcioni y Federico Castro. DT: Gabriel Gómez

Gol: 36' Nouet

Expulsados: 40' Coronel (AB) y Castro (P)

Árbitro: Lucas Cavallero

Estadio: Islas Malvinas

Patronato All Boys Islas Malvinas
