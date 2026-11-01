Boca y River paralizan al país: todo listo para un Superclásico cargado de emoción.

l fútbol argentino se prepara para vivir una de esas jornadas que trascienden cualquier resultado. Boca Juniors y River Plate volverán a encontrarse cara a cara este domingo 1° de noviembre , en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

La Bombonera será el escenario de un duelo que promete emociones fuertes, con dos equipos que llegan con realidades diferentes, pero con la misma necesidad de quedarse con una victoria que puede marcar el rumbo de sus aspiraciones.

La Bombonera se prepara para una nueva batalla: Boca recibe a River este domingo

El encuentro comenzará a las 15, horario argentino, y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium y TNT Sports. El arbitraje estará a cargo de Nicolás Ramírez, en una tarde en la que millones de hinchas estarán pendientes de cada jugada, cada disputa y cada oportunidad de gol. Como ocurre siempre que se enfrentan el Xeneize y el Millonario, las estadísticas quedan en segundo plano cuando la pelota empieza a rodar y la pasión se adueña de todo.

Boca llega fortalecido, con confianza y atravesando un gran presente futbolístico. Después de vencer 1-0 a Independiente como visitante, el equipo se ubica tercero en el Grupo A con 27 puntos, igualado con Vélez y Defensa y Justicia. Además, ya tiene asegurada su clasificación a los playoff y mantiene vivas sus ilusiones en distintos frentes: pelea por el Torneo Clausura, continúa en carrera en la Copa Argentina, donde alcanzó las semifinales, y también disputa la final de la Copa Sudamericana. A eso se suma su protagonismo en la Tabla Anual, un panorama que alimenta la ilusión de sus hinchas.

Del otro lado estará River, que llega con la obligación de conseguir un resultado positivo. El equipo de Núñez ocupa el cuarto lugar del Grupo B con 23 unidades, todavía sin tener asegurado su lugar en la próxima instancia. Tras superar 1-0 a Racing en la última fecha, el Millonario necesita sumar para escalar posiciones en la Tabla Anual o encontrar en el campeonato una vía para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Por eso, el Superclásico representa mucho más que una disputa por el orgullo: es una oportunidad decisiva para recuperar terreno y darle una alegría a su gente.

Los antecedentes recientes también le ponen un condimento especial a esta nueva cita. En los últimos cinco enfrentamientos hubo tres triunfos de Boca y dos de River. El Xeneize se quedó con el último cruce, disputado en el Apertura de este año, cuando se impuso 1-0 en condición de visitante con un gol de penal de Leandro Paredes. En tanto, la última vez que se enfrentaron en la Bombonera fue el domingo 9 de noviembre de 2025, por el Clausura de aquel año, con una victoria del conjunto azul y oro por 2-0, gracias a los tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Este domingo, la Bombonera volverá a vestirse de fiesta para recibir un partido que nunca es uno más. Boca buscará hacer valer su localía y reafirmar su gran momento, mientras que River intentará dar el golpe y llevarse tres puntos fundamentales. En un clásico donde la historia, el orgullo y la pasión se mezclan en cada minuto, los dos saben que ganar puede significar mucho más que sumar en la tabla. Porque cuando se enfrentan Boca y River, no solamente se juega un partido: se juega el corazón de millones de argentinos, en una jornada que promete grandes emociones y mucha tensión desde el primer minuto.

Probables formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa (o Alan Velasco). DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o (Lucas Silva), Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Estadio: Alberto J. Armando.

Hora: 15.00.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Televisarán: TNT Sports y ESPN Premium.