A Estudiantes se le escapó el triunfo ante el DIM en Colombia

Estudiantes ganaba desde el arranque con gol de Tiago Palacios pero lo igualó Francisco Chaverra y terminaron 1-1 en el inicio del Grupo A.

Estudiantes de La Plata igualó 1-1 con Independiente Medellín en el inicio de su periplo de en la Copa Libertadores 2026. El Pincha se puso en ventaja en el primer tiempo, pero en el complemento los cafeteros alcanzaron el empate en el Estadio Atanasio Girardot.

El Pincha arrancó con todo y a los 3 minutos se puso en ventaja. Fue gracias a una gran jugada de Tiago Palacios que encaró, remató desde afuera del área y tras un desvió abrió el marcador.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB

En el complemento los colombianos fueron por el empate y Estudiantes se replegó a la espera de una contra. Fernando Muslera comenzó a exigirse y su tapada ante Frank Fabra fue el prólogo de la igualdad local: tras un tiro de esquina Francisco Chaverra apareció solo y conectó de primera para firmar el empate.

El empate final fue justo ya que Estudiantes fue superior en el primer tiempo y en el complemento Independiente Medellín revirtió el trámite e hizo méritos para el 1-1.

El elenco platense integra un duro Grupo A en el que también figura Flamengo, que vence 1-0 a Cusco FC en Perú.

Lo que sigue para Estudiantes y el DIM

En la próxima fecha Estudiantes recibirá a Cusco FC el martes 14 desde las 19.00. Mientras que Flamengo será anfitrión de Independiente Medellín el jueves 16 a partir de las 21.30.