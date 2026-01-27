El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

27 de enero 2026 · 19:42hs
El Boletín Oficial de la provincia de Entre Ríos se integró a la plataforma Mi Entre Ríos, dando un paso significativo en el proceso de modernización y digitalización de los servicios del Estado provincial. El sistema, a partir de ahora, será 100 por ciento digital.

Esta incorporación permite consolidar un trámite completamente digital, con mejoras sustanciales en materia tecnológica y de transparencia. El nuevo sistema ofrece un procedimiento guiado paso a paso, disponible las 24 horas del día, con seguimiento online y notificaciones permanentes para que cada usuario pueda conocer en tiempo real el estado de su trámite.

Este avance posiciona al Boletín Oficial de Entre Ríos entre los más modernos y tecnologizados del país. "Es un paso más en la decisión política de modernizar el Estado y ponerlo al servicio de los entrerrianos. Esto no solo mejora la experiencia del ciudadano, sino que también optimiza los recursos públicos y fortalece la eficiencia de la gestión", destacó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

En consonancia con este proceso, se adecuó el cuadro tarifario vigente, dejando atrás una lógica de costos asociada al Boletín impreso para adoptar un esquema acorde a un Boletín digital. De este modo, los valores se vinculan al procesamiento y carga de la información, y no a la extensión ni al tipo de texto publicado. En este sentido, el Boletín Oficial de Entre Ríos es pionero a nivel nacional, al ser el primero en adaptar su cuadro tarifario a un proceso de publicación íntegramente digital.

El nuevo formato de solicitudes de publicación permitirá, además, un ahorro de recursos para la provincia, al optimizar el uso de los recursos humanos y mejorar la eficiencia de los procesos internos.

"Cabe destacar que, hace dos años, el Boletín Oficial registraba un atraso sistemático en sus publicaciones. En la actualidad, no solo se encuentra al día, sino que ha implementado un sistema digital moderno, sin utilización de papel y con una mayor capacidad diaria de procesamiento de información", resaltó el Director de la Imprenta y Boletín Oficial, Diego Dlugovitzky.

Este logro fue posible gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Modernización Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Boletín Oficial.

LINK AL TRÁMITE EN MI ENTRE RIOS: https://mientrerios.gob.ar/tramites/47-publicacion-en-el-boletin-oficial

