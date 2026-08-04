El consumo interno de soja creció 2,5% en Entre Ríos impulsado por el avance de la avicultura

La demanda de la soja superó 1,67 millones de toneladas en 2025. El sector avícola concentró el 85,7% del consumo provincial.

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La demanda interna de soja destinada a la producción pecuaria creció 2,5% en Entre Ríos durante 2025 y alcanzó las 1.676.972 toneladas, impulsada principalmente por la expansión de la actividad avícola. Así lo indicó un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), que destaca el peso de la oleaginosa como insumo estratégico para la elaboración de alimentos balanceados.

El relevamiento, elaborado a partir de información aportada por productores y establecimientos de los sectores avícola, porcino, bovino y lechero, atribuye el incremento del consumo al crecimiento de la producción de huevos y al sostenido nivel de actividad de la avicultura de carne.

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El complejo avícola concentró el 85,7% de la demanda provincial de soja. Dentro de ese total, la producción de carne aviar representó el 71% del consumo, mientras que el segmento de huevos elevó su participación hasta el 15%, tres puntos porcentuales por encima del registrado en 2023.

En tanto, el resto de las actividades pecuarias mantuvo una participación estable en la utilización del grano. La producción porcina concentró el 8% del consumo, los tambos el 4% y los establecimientos de engorde a corral (feedlot) el 2%.

Departamento

El informe también señala que la demanda se concentró principalmente en los departamentos Uruguay, Paraná y Colón, que en conjunto explicaron el 51,8% del consumo total de soja destinado a la producción animal.

Durante 2025, la demanda pecuaria absorbió el 49% de la cosecha provincial 2024/25, que totalizó 3.444.725 toneladas y se ubicó como la tercera mayor producción desde la campaña 2000/01. Ese volumen permitió generar un superávit físico de 1.767.753 toneladas.

Si bien fue necesario incorporar alrededor de 356.000 toneladas provenientes de Santa Fe y Buenos Aires para atender necesidades logísticas y de formulación de raciones, la BolsaCER destacó que la producción promedio de Entre Ríos garantiza el abastecimiento del mercado interno.

Comercialización

En cuanto a la comercialización fuera de la provincia, el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SIO-Granos) registró envíos por 1.673.119 toneladas. El 96% de ese volumen tuvo como destino las terminales portuarias del Gran Rosario, mientras que el resto fue remitido a industrias radicadas en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

De cara a 2026, la entidad informó que la cosecha correspondiente a la campaña 2025/26 alcanzó las 2.695.100 toneladas. De mantenerse el actual nivel de actividad del sector pecuario, Entre Ríos continuará en condiciones de abastecer con holgura su demanda interna y sostener su perfil exportador.