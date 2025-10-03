SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo

Entre el sábado 4 y el domingo 5 un frente frío avanzará sobre el centro y norte del país. Traerá lluvias y tormentas de variada intensidad.



Las zonas más afectadas: Buenos Aires, este de La Pampa y Río Negro, sur y este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos. pic.twitter.com/qFw2rArU1l