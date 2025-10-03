El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la previsión de fuertes tormentas que afectarán a Entre Ríos y alrededores durante el próximo domingo. Se espera abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo
Se espera abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, según alerta amarilla del SMN.
3 de octubre 2025 · 09:34hs
Las ráfagas de viento podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 mm, aunque pueden ser superados en algunas zonas de la provincia.
La alerta del SMN abarca gran parte del territorio provincial, incluyendo los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Uruguay y Colón.