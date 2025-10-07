Entre Ríos: martes con sol y una temperatura máxima de 24 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 7 de octubre una temperatura mínima promedio de 8 grados y una máxima de 24 para Entre Ríos
La temperatura comenzará a subir en Entre Ríos, luego de un lunes y martes frescos y tras la inestabilidad del fin de semana, según el SMN
Las temperaturas comenzarán a incrementarse en Entre Ríos, luego de un lunes y martes frescos y tras la inestabilidad del fin de semana. En ese sentido, se estima que para el viernes y sábado vuelvan a superarse los 30 grados. De acuerdo al pronóstico, para los próximos días se espera que las mínimas continúen entre los 10° y los 15° pero que las máximas trepen desde los 25° hasta los 32°. De esta manera, se mantendrán las mañanas un tanto frescas pero con tardes calurosas.
En cuando a precipitaciones, no hay previsión de eventos para esta semana. El cielo estará despejado y con sol, aunque podría atravesar momentos con presencia de nubes los días viernes y sábado.