Pronostican una semana sin lluvias y ascenso de temperatura en la región

Luego de las lluevias en diferentes zonas de Entre Ríos y un fuerte temporal en Concepción del Uruguay, se esperan temperaturas en ascenso durante la semana

En Paraná se prevé una semana con clima agradable.

Tras los días agradables que trajo octubre durante la primera semana, y el intenso calor registrado este sábado, con una temperatura que alcanzó los 32°, llegó la lluvia a la región, con advertencias por tormentas para la zona de Paraná hasta este mediodía. Ya desde la madrugada se pudieron sentir el viento sur de entre 42 y 59km/h y precipitaciones en la capital provincial y otras zonas de Entre Ríos. Concepción del Uruguay fue una de las localidades más afectadas por el temporal: en menos de cuatro horas la ciudad registró casi 40 milímetros de lluvia acompañados por fuertes ráfagas que generaron importantes daños materiales y complicaciones en distintos barrios.

En La Histórica las lluvias llegaron durante la madrugada y se extendieron hasta primeras horas del domingo. En algunos sectores se reportó también caída de granizo , lo que agravó la situación en viviendas y calles con anegamientos. Y se aguarda que estas condiciones climáticas persistan hasta la noche, mejorando a partir de mañana.

En cuanto a la Paraná y alrededores, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se prevé un descenso de la temperatura en relación al sábado, con una máxima cercana a 23 °C y mínima alrededor de 10 °C.

También al avanzar la jornada se espera una mejora parcial de las condiciones, aunque podrían persistir lluvias aisladas en sectores. Hacia la tarde y noche, el cielo tenderá a cubrirse o permanecer nublado, y desde este lunes retornarán las jornadas más agradables.

Pronóstico para la semana

En general, se vislumbra una semana con temperaturas en ascenso y condiciones cada vez más estables, salvo posibles eventos de nubosidad variable hacia el fin de semana. El pronóstico de Meteored para Paraná indica que luego del domingo la atmósfera tenderá a estabilizarse y predominarán los días soleados.

* A continuación, el pronóstico extendido para Paraná y zonas cercanas:

- El lunes estará mayormente soleado, con pocas nubes con una temperatura máxima de 21 °C y 8 °C de mínima. El cielo estará despejado o con pocas nubes.

- El martes se prevé un día soleado, con condiciones estables y buen tiempo general, con una maxima de 24 °C y la mínima ronadará los 11 °C.

primavera clima calor soleado Pronostican una semana con un clima más benévolo en Paraná. Foto UNO/Gonzalo Núñez

- El miércoles llegará con sol radiante, ambiente cálido con 25 °C de máxima y 13 °C de mínima; será una jornada calurosa y agradable.

- El jueves continuará el buen tiempo: se espera cielo despejado, ambiente cálido que llegará a los 27 °C y 16 °C de mínima.

- En tanto, se prevé que el viernes esté mayormente nublado, con posibilidad de cambio de clima, Aumento del calor y de la nubosidad, ascendiendo la temperatura máxima a 29 °C y un registro de la mínima de 16 °C.

- El sábado habrá sol con nubes altas, 29 °C de máxima y 16 °C de mínima. En general será un día cálido con nubosidad variable.

Intensificar los cuidados

Si bien habrá temperaturas agradables durante la semana, habrá pico que ronden los 29°. Con la llegada del calor, se recomienda intensificar los cuidados para preservar la salud. En este marco, se aconseja hidratarse constantemente con agua, incluso sin sentir sed, y en mayor cantidad para bebés y adultos mayores.

hidratación.jpg Con la llegada del calor, no se debe esperar a tener sed para hidratarse, explican los especialistas. Imagen ilustrativa

También evitar el sol directo entre las 10 y las 17, usar ropa holgada y clara, y busca lugares frescos y ventilados.

En las horas más calurosas, se sugiere moderar la actividad física, e incrementar el consumo de frutas y verduras, y evitar el alcohol y la cafeína.