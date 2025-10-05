Tras los días agradables que trajo octubre durante la primera semana, y el intenso calor registrado este sábado, con una temperatura que alcanzó los 32°, llegó la lluvia a la región, con advertencias por tormentas para la zona de Paraná hasta este mediodía. Ya desde la madrugada se pudieron sentir el viento sur de entre 42 y 59km/h y precipitaciones en la capital provincial y otras zonas de Entre Ríos. Concepción del Uruguay fue una de las localidades más afectadas por el temporal: en menos de cuatro horas la ciudad registró casi 40 milímetros de lluvia acompañados por fuertes ráfagas que generaron importantes daños materiales y complicaciones en distintos barrios.
Pronostican una semana sin lluvias y ascenso de temperatura en la región
Luego de las lluevias en diferentes zonas de Entre Ríos y un fuerte temporal en Concepción del Uruguay, se esperan temperaturas en ascenso durante la semana
En La Histórica las lluvias llegaron durante la madrugada y se extendieron hasta primeras horas del domingo. En algunos sectores se reportó también caída de granizo, lo que agravó la situación en viviendas y calles con anegamientos. Y se aguarda que estas condiciones climáticas persistan hasta la noche, mejorando a partir de mañana.
En cuanto a la Paraná y alrededores, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se prevé un descenso de la temperatura en relación al sábado, con una máxima cercana a 23 °C y mínima alrededor de 10 °C.
También al avanzar la jornada se espera una mejora parcial de las condiciones, aunque podrían persistir lluvias aisladas en sectores. Hacia la tarde y noche, el cielo tenderá a cubrirse o permanecer nublado, y desde este lunes retornarán las jornadas más agradables.
Pronóstico para la semana
En general, se vislumbra una semana con temperaturas en ascenso y condiciones cada vez más estables, salvo posibles eventos de nubosidad variable hacia el fin de semana. El pronóstico de Meteored para Paraná indica que luego del domingo la atmósfera tenderá a estabilizarse y predominarán los días soleados.
* A continuación, el pronóstico extendido para Paraná y zonas cercanas:
- El lunes estará mayormente soleado, con pocas nubes con una temperatura máxima de 21 °C y 8 °C de mínima. El cielo estará despejado o con pocas nubes.
- El martes se prevé un día soleado, con condiciones estables y buen tiempo general, con una maxima de 24 °C y la mínima ronadará los 11 °C.
- El miércoles llegará con sol radiante, ambiente cálido con 25 °C de máxima y 13 °C de mínima; será una jornada calurosa y agradable.
- El jueves continuará el buen tiempo: se espera cielo despejado, ambiente cálido que llegará a los 27 °C y 16 °C de mínima.
- En tanto, se prevé que el viernes esté mayormente nublado, con posibilidad de cambio de clima, Aumento del calor y de la nubosidad, ascendiendo la temperatura máxima a 29 °C y un registro de la mínima de 16 °C.
- El sábado habrá sol con nubes altas, 29 °C de máxima y 16 °C de mínima. En general será un día cálido con nubosidad variable.
Intensificar los cuidados
Si bien habrá temperaturas agradables durante la semana, habrá pico que ronden los 29°. Con la llegada del calor, se recomienda intensificar los cuidados para preservar la salud. En este marco, se aconseja hidratarse constantemente con agua, incluso sin sentir sed, y en mayor cantidad para bebés y adultos mayores.
También evitar el sol directo entre las 10 y las 17, usar ropa holgada y clara, y busca lugares frescos y ventilados.
En las horas más calurosas, se sugiere moderar la actividad física, e incrementar el consumo de frutas y verduras, y evitar el alcohol y la cafeína.