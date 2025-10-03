Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

El SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas para varios departamentos de Entre Ríos. Se esperan lluvias y caída de granizo .

3 de octubre 2025 · 21:51hs
El SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas para Entre Ríos. 

El SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas para Entre Ríos. 

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, mediante la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias advirtió sobre la llegada de lluvias y tormentas de diversos niveles de intensidad durante este fin de semana.

Las mismas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento y caída de granizo.

Se espera abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, según alerta amarilla del SMN.

SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo

Los datos del SMN

De acuerdo a los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el transcurso del fin de semana avanzará un frente frío que provocará lluvias y tormentas intensas, abarcando gran parte del territorio provincial y de otras provincias del país.

Los principales modelos de pronóstico numérico señalan que estos fenómenos podrán estar acompañados por vientos con ráfagas que podrían superar los 90 km/h y la caída de granizo en forma aislada.

Además, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque pueden ser superados en algunas zonas de la provincia.

La alerta del SMN abarca gran parte del territorio provincial, incluyendo los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Uruguay y Colón.

Para tener en cuenta

Al respecto, Oscar Pintos, director de Hidráulica y Obras Sanitarias de la provincia, señaló: “Desde el organismo provincial se continuará con el monitoreo de la situación y se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales”.

Por último destacó que la provincia trabaja de manera articulada con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN en el monitoreo hidroclimático continuo, lo que permite proyectar con mayor precisión las perspectivas hídricas y fortalecer las medidas de prevención.

Entre Ríos SMN Alerta amarilla frío tormentas
