Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: persiste el alerta amarilla por vientos para una parte de Entre Ríos

El cielo se presenta algo nublado con temperaturas promedio de entre 11 y 23 grados y vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 km la hora, según el SMN

12 de octubre 2025 · 07:15hs
El cielo se presenta despejado en Paraná  con temperaturas promedio de entre 11 y 23 grados y vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 km la hora

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El cielo se presenta despejado en Paraná  con temperaturas promedio de entre 11 y 23 grados y vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 km la hora, según el SMN
El cielo se presenta algo nublado con temperaturas promedio de entre 11 y 23 grados y vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 km la hora

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El cielo se presenta algo nublado con temperaturas promedio de entre 11 y 23 grados y vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 km la hora, según el SMN
SMN: persiste el alerta amarilla por vientos para una parte de Entre Ríos

SMN: persiste el alerta amarilla por vientos para una parte de Entre Ríos

Tras el temporal de lluvia y granizo del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas promedio de entre 11 grados de mínima y 23 grados de máxima, con vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 kilómetros la hora. Persiste el alerta amarilla por vientos para los departamentos Victoria, Gualeguay e Islas.

Para mañana lunes se esperan cielo algo nublado por la madrugada, algo nublado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicaron entre los 13 y los 25 grados y los vientos soplarán del sector sur-

El cielo a las 18,55 en el sur de Paraná.

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Este sábado el cielo permanecerá mayormente nublado y se producirán tormentas aisladas por la noche, según el pronóstico extendido del SMN

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

El martes se espera cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y noche. Las temperaturas irán en aumento con mínimas de 14 y máxima de 27 grados. El viento predominará del sector este, rotando al norte.

Para el miércoles seguirá el ascenso de temperaturas con 17 grados de mínima y 30 grados de máxima. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornadas y los vientos soplarán del sector norte.

El jueves las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 29 grados, el cielo estará mayormente nublado por la mañana, nublado durante la tarde y noche. El viento soplará del norte rotando al este.

Para el viernes, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas entre 18 y 27 grados y vientos del norte rotando al este.

El sábado habrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 17 y 26 grados y viento del sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora,

Persiste el alerta meteorológico amarillo por vientos para una aparte de Entre Ríos

mapa_alertas (5)

SMN Entre Ríos vientos Alerta amarilla Pronóstico extendido
Noticias relacionadas
entre rios: martes con sol y una temperatura maxima de 24 grados

Entre Ríos: martes con sol y una temperatura máxima de 24 grados

En Paraná se prevé una semana con clima agradable.

Pronostican una semana sin lluvias y ascenso de temperatura en la región

El SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas para Entre Ríos. 

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Se espera abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo, según alerta amarilla del SMN.

SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo

Ver comentarios

Lo último

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ultimo Momento
Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Pupy estuvo 35 años en cautiverio y seis meses de libertad: murió en Brasil

Pupy estuvo 35 años en cautiverio y seis meses de libertad: murió en Brasil

Policiales
Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

Ovación
Jornada completa por la Liga Paranaense

Jornada completa por la Liga Paranaense

Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

La provincia
Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

Dejanos tu comentario