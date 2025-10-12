SMN: persiste el alerta amarilla por vientos para una parte de Entre Ríos

El cielo se presenta algo nublado con temperaturas promedio de entre 11 y 23 grados y vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 km la hora, según el SMN

El cielo se presenta despejado en Paraná con temperaturas promedio de entre 11 y 23 grados y vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 km la hora, según el SMN

Tras el temporal de lluvia y granizo del sábado , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas promedio de entre 11 grados de mínima y 23 grados de máxima, con vientos del sudoeste en el orden de los 42 a 60 kilómetros la hora. Persiste el alerta amarilla por vientos para los departamentos Victoria, Gualeguay e Islas.

Para mañana lunes se esperan cielo algo nublado por la madrugada, algo nublado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicaron entre los 13 y los 25 grados y los vientos soplarán del sector sur-

El martes se espera cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y noche. Las temperaturas irán en aumento con mínimas de 14 y máxima de 27 grados. El viento predominará del sector este, rotando al norte.

Para el miércoles seguirá el ascenso de temperaturas con 17 grados de mínima y 30 grados de máxima. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornadas y los vientos soplarán del sector norte.

El jueves las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 29 grados, el cielo estará mayormente nublado por la mañana, nublado durante la tarde y noche. El viento soplará del norte rotando al este.

Para el viernes, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas entre 18 y 27 grados y vientos del norte rotando al este.

El sábado habrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 17 y 26 grados y viento del sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora,

