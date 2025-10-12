Uno Entre Rios | Escenario | muestra fotográfica

Inauguraron muestra fotográfica en la Casa de la Cultura

12 de octubre 2025 · 09:59hs
Abrigo sin Tiempo

Abrigo sin Tiempo

Se inauguró una nueva muestra fotográfica en la Sala de Madera de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, el histórico edificio ubicado en la esquina de las calles Carbó y 9 de julio, en Paraná. Se trata de Abrigo sin Tiempo, de Delfina Poos Abasto. Con entrada libre y gratuita, la propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La muestra se compone de 14 imágenes que hablan de lo cotidiano, del amor que habita en los gestos simples y la compañía que no necesita palabras. Son retratos de los abuelos de la autora, pero también de la ternura y el refugio que se encuentran en los vínculos.

Muestra fotográfica Casa de la Cultura Entre Ríos (1)

Delfina Poos Abasto agradeció a la Secretaría de Cultura, Casa de la Cultura y su personal, además de las personas que se acercaron a la inauguración. "Con esta muestra quise detener el tiempo un instante y homenajearlos en vida, con la presencia de mi abuela a sus 91 años. Un momento único que me llevo para siempre", sostuvo.

Se puede visitar hasta el 29 de noviembre. Horarios: lunes a viernes de 7 a 13 y de 17 a 21. Sábados de tarde/noche según las actividades que se desarrollen en el edificio.

Muestra fotográfica Casa de la Cultura Entre Ríos (2)

Sala expandida

También en la Casa de la Cultura está disponible la exposición gráfica Atrapa el Pez Dorado, a cargo del Grupo Delta. Se puede visitar en los mismos días y horarios dentro del espacio sala expandida, ubicado en la histórica ochava. El acceso también es libre y gratuito.

El Grupo Delta está integrado por cuatro grabadores: Constanza Ugalde, Guillermina Rapuzio, Luciano Luna y Sergio Damonte. La muestra se inspira en el artista y cineasta David Lynch.

muestra fotográfica Casa de la Cultura Paraná Entre Ríos
