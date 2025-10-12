Denuncian colaboracionismo de Luis Petri con el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña

Apuntan a Luis Petri por una conferencia de la Universidad de la Defensa Nacional con Gran Bretaña, una contradicción con el reclamo de soberanía por Malvinas

En un hecho que ha generado fuertes cuestionamientos, el Ministerio de Defensa conducido por Luis Petri habilitó una colaboración académica entre la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y el Ministerio de Defensa del Reino Unido , la potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas.

Según advierte un artículo del ex secretario de Malvinas, Guillermo Carmona , publicado en el sitio Atlántico Sur , esta alianza representa una grave contradicción con la política de defensa y el reclamo de soberanía argentino, especialmente en un contexto de creciente militarización británica en el Atlántico Sur.

La controversia se centra en la organización de la conferencia “Perspectivas y lecciones del conflicto en Ucrania”, programada para el próximo 16 de octubre en la sede de la UNDEF en Buenos Aires. La invitación, que circula en el ámbito castrense, presenta el evento como una colaboración entre la universidad argentina y el Ministerio de Defensa británico.

Javier Milei Laura Richardson comandante del Comando Sur base Ushuaia

"La paradoja es evidente: mientras Argentina mantiene vigente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, una universidad dependiente del Ministerio de Defensa argentino colabora académicamente con la misma potencia que despliega su poder militar en esos archipiélagos", denuncia Carmona en su artículo.

El autor califica la situación como "colaboracionismo", en lugar de colaboración, y señala que ocurre en un momento en que el gobierno de Javier Milei multiplica las iniciativas de acercamiento con Gran Bretaña, omitiendo pronunciamientos ante "provocaciones graves y violaciones del derecho internacional" por parte de la potencia colonial.

Carmona sostiene que esta colaboración académica debe entenderse como un instrumento para alinear las doctrinas y perspectivas estratégicas argentinas con los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, y recuerda que la solicitud del gobierno para que Argentina sea socio global de la OTAN (organización de la que el Reino Unido es miembro fundador) podría comprometer a largo plazo la posición argentina en la Cuestión Malvinas.

El evento académico, según la denuncia, se complementa con un evento reservado en la Embajada británica que contará con la participación de funcionarios del Ministerio de Defensa y personal de las Fuerzas Armadas argentinas.

Luis Petri Portaviones armada Estados Unidos.jpg

Petri también es cuestionado por posible venta de 13.000 hectáreas del Ejército en Córdoba

El ministro de Defensa había sido cuestionado la semana pasada por un proyecto que implicaría la venta de unas 13.000 hectáreas en la zona de La Calera, una localidad ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

La probable venta de esos terrenos, en una zona codiciada por el negocio inmobiliario, ya originó un pedido de explicaciones en el Congreso, presentado por el diputado Oscar Agost Carreño, del PRO.

Se trata de un área de alto valor inmobiliario, rodeada de barrios privados y emprendimientos de lujo, que podría convertirse en un negocio muy rentable para el sector privado.

La operación, nunca formalizada, suma más dudas sobre la gestión de Petri, quien ya es cuestionado por el derrumbe de la obra social militar, vínculos con contrataciones bajo investigación judicial y su doble rol como ministro y candidato a diputado por Mendoza.