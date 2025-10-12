Gualeguaychú: apareció la joven que era buscada Se desactivó la búsqueda de la joven de Gualeguaychú, de 22 años, que era buscada tras emprender un viaje sola 12 de octubre 2025 · 07:25hs

Se desactivó la búsqueda de la joven en Gualeguaychú

Encontraron en buenas condiciones a la joven hipoacúsica I.C de 22 años, oriunda de Gualeguaychú, quien era intensamente buscada tras emprender un viaje sola desde Buenos Aires a Zárate, por lo la policía desactivó la búsqueda.

La Policía de Gualeguaychú había activado un protocolo de búsqueda tras la ausencia de la joven durante un viaje.

La hermana de la joven había publicado en sus redes sociales un posteo solicitando información urgente sobre el paradero. En el mensaje, mencionaba eran de interés datos para localizarla. Finalmente, el sábado por la noche se pudo establecer que la chica se encontraba bien.