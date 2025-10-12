Uno Entre Rios | La Provincia | Joven

Gualeguaychú: apareció la joven que era buscada

Se desactivó la búsqueda de la joven de Gualeguaychú, de 22 años, que era buscada tras emprender un viaje sola

12 de octubre 2025 · 07:25hs
Se desactivó la búsqueda de la joven en Gualeguaychú

Se desactivó la búsqueda de la joven en Gualeguaychú

Encontraron en buenas condiciones a la joven hipoacúsica I.C de 22 años, oriunda de Gualeguaychú, quien era intensamente buscada tras emprender un viaje sola desde Buenos Aires a Zárate, por lo la policía desactivó la búsqueda.

La Policía de Gualeguaychú había activado un protocolo de búsqueda tras la ausencia de la joven durante un viaje.

Este martes continúan intensos rastrillajes en Gobernador Mansilla por la desaparición de Daiana Mendieta. Participan casi 70 personas con drones y perros.

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales en Paraná. 

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

La hermana de la joven había publicado en sus redes sociales un posteo solicitando información urgente sobre el paradero. En el mensaje, mencionaba eran de interés datos para localizarla. Finalmente, el sábado por la noche se pudo establecer que la chica se encontraba bien.

Joven Gualeguaychú Zárate
Noticias relacionadas
buscan a joven desaparecida en gobernador mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Como cada año, en vísperas del 12 de octubre, en el Día de la Diversidad Cultural, la ceremonia del fuego abrió el 24° Contrafestejo, en Paraná

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

 Jorge Méndez en Puerto Sánchez.

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

La capacitación está destinada e estudiantes secundarios. Abarca sistema democrático, herramientas, voto, derechos y obligaciones y uso de Boleta Única Papel 

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Ver comentarios

Lo último

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ultimo Momento
Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Turistas priorizaron viajes cortos con poco gasto durante el fin de semana largo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Pupy estuvo 35 años en cautiverio y seis meses de libertad: murió en Brasil

Pupy estuvo 35 años en cautiverio y seis meses de libertad: murió en Brasil

Policiales
Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

Ovación
Jornada completa por la Liga Paranaense

Jornada completa por la Liga Paranaense

Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

La provincia
Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

Dejanos tu comentario