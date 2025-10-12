Uno Entre Rios | El País | Boletas

Reimpresión de boletas: Cámara Electoral devuelve expediente a junta bonaerense

La Cámara Electoral devolvió el caso de la reimpresión de boletas a la Junta de Buenos Aires para que se dé vista a los partidos y se eviten nulidades.

12 de octubre 2025 · 09:04hs
La Cámara Nacional Electoral devolvió este viernes a la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires un expediente vinculado a la reimpresión de boletas, con el objetivo de que se corra vista a las agrupaciones políticas que integran el proceso electoral, en resguardo del derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

La decisión se tomó en el marco del expediente CNE 9794/2025/4/CA4, en el cual se tramita una apelación. El tribunal consideró que, a pesar de tratarse de una cuestión de orden público, corresponde sustanciar el recurso para evitar eventuales nulidades, dado que las agrupaciones políticas fueron incorporadas como partes en la instancia previa del proceso contencioso.

“Devuélvanse las presentes actuaciones a la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires para que proceda con arreglo a lo señalado”, indica la resolución firmada el 11 de octubre.

La Cámara también solicitó que, una vez cumplido el trámite, el expediente pase en vista al fiscal con requerimiento de urgente dictamen, atendiendo la naturaleza del planteo.

