Destacan que el río Uruguay seguirá creciendo

El río Uruguay sigue acechando a los ribereños tanto del margen argentino como uruguayo. En los últimos días se conoció que en la provincia de Corrientes comenzaron las primeras evacuaciones, mientras que en Paysandú también estaban previendo comenzar a trasladar a pobladores a sectores más seguros.

Las lluvias en las cuencas altas en la Represa de Salto Grande han hecho que los niveles se mantengan por encima de lo normal. Por ejemplo, aguas abajo el río creció en cuatro metros en solo 10 días. No obstante, en las últimas jornadas el río se mantuvo estacionario debido a las maniobras que realizan desde el complejo hidroeléctrico.

Los equipos municipales de las distintas localidades realizan trabajos en territorio para anticiparse a escenarios que necesiten de evacuaciones. Por ejemplo, en Colón el nivel de evacuación es a los 7,90 metros –se puede comenzar las evacuaciones en seco a los 6,80 metros– y pese a que se está más de un metro por debajo de esa marca, las áreas del municipio están a la espera de novedades.

Declaraciones desde Salto Grande

En esta última semana, el ingeniero Guillermo Collazos, jefe del área de Hidrología de Salto Grande realizó declaraciones respecto a la creciente actual, como también se anticipó a lo que será el fenómeno de El Niño sobre los meses finales de este año.

“Estamos transitando una crecida ordinaria del río Uruguay, frecuente. Es una crecida invernal, típica de esta época y la expectativa es que en los próximos días no lleguemos a niveles de evacuación, pero siempre es recomendable mantenerse informado a través de los canales oficiales”, arrancó.

El especialista precisó que “la situación va cambiando, es dinámica y de un día al otro puede haber actualizaciones o cambios porque estamos en un sistema natural que es la cuenca del río Uruguay que responde a las lluvias”.

Cabe destacar que ayer por la tarde, tras los 54 milímetros de lluvias caídos desde la madrugada, el río en el puerto de Concordia se mantenía en 10,67 metros y el embalse del lago en los 34,13 metros. En tanto que el último parte indicó que la cota máxima que podría experimentar hasta la tarde del lunes es que no superaría los 11 metros, mientras que el embalse del lago de Salto Grande tendería a los 34,80 metros.

A raíz de los anuncios de lluvias para este fin de semana, Collazos también fue claro. “Por ejemplo, el próximo fin de semana –por el actual– vamos a tener precipitaciones que van a ir barriendo la cuenca de sur a norte y en función de que esas precipitaciones sean más o menos intensas la situación puede cambiar un poco”, aclaró.

El fenómeno de El Niño en el río Uruguay

Desde hace meses que los anuncios de la llegada del fenómeno El Niño mantiene en alerta a quienes viven en las zonas cercanas al río y sobre ello especificó: “Hace unos meses estamos anunciando que vamos a un contexto de un fenómeno del Niño de intensidad muy fuerte. Este fenómeno Niño va a tener su apogeo, su máxima intensidad, para los meses finales del año ya sea octubre, noviembre, diciembre y enero”.

Por último, el funcionario precisó que esta condición está en su etapa de inicio. “Ahora está comenzando, empezando a manifestarse. Esta crecida de ahora es invernal, en principio, no tiene mucha vinculación con El Niño, una vinculación débil, pero en los meses venideros pueden pasar otros episodios desconectados de este que sean crecidas ya extraordinarias, que son las más importantes y las que pueden provocar mayor nivel del río y por lo tanto mayor afecciones”, finalizó.

Por otro lado, este fenómeno también traería en contrapartida una problemática que fue recurrente años atrás. Se trata de la circulación de dengue que podría favorecer a su presencia. Es por eso que las autoridades del hospital Masvernat explicaron que los obligará a tener un monitoreo constante, ya que este tipo de clima favorecerá la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, que es transmisor de la enfermedad que dejó varios afectados en la región.

"Seguramente que la mayor cantidad de lluvia y más altas temperaturas determine que posiblemente este año tengamos mayor cantidad de casos", indicaron desde el área de epidemiología del nosocomio concordiense.