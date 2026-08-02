De local Tobías Martínez se llevó el Desafío de las Estrellas

El puntano Tobías Martínez con el Camaro venció en la carrera especial del TC en El Villicum. Mariano Werner terminó 6°. Ahora se viene Paraná.

Tobías Martínez (Chevrolet Camaro) ganó la carrera final de la 9ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó en el El Villicum de San Juan. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del RUS Med Team se llevó su segundo triunfo en la categoría, cita correspondiente al Desafío de las Estrellas.

El podio lo completaron Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Germán Todino (Ford Mustang). Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) se mantiene líder del campeonato a falta de una fecha para concluir la Etapa Regular. Gran carrera de Mariano Werner, que tras largar desde el fondo llegó en 6° lugar.

Se trata del primer éxito del RUS Med Team desde que funciona como estructura propia en el TC. En lo que respecta al piloto local, Tobías Martínez, se trata de su segunda victoria luego de la obtenida el 25 de febrero de 2024 en El Calafate, de la que pasaron dos años, cinco meses, y seis días. En el sorteo realizado el día viernes había sacado la bolilla N°33, pero largó desde el puesto 31° por sanciones a otros rivales, y remontó desde dicho puesto con una sola detención en boxes.

El podio del Desafío de Las Estrellas #ACTC pic.twitter.com/xJKB3MRFTx — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) August 2, 2026

“Pasaron un montón de cosas en la carrera. Se lo dedico a mi abuela, ella me dio fuerza para correr las últimas vueltas, de verdad no tenía más resto”, señaló el ganador de la prueba.

Respecto a Gianini, se trata de su 11° podio en el TC, algo que no lograba desde el 5 de diciembre de 2019 en este mismo escenario, donde llegó 3° con el Ford Falcon. Mientras que Todino vuelve al podio después de 23 carreras, el último había sido el 13 de julio del año pasado en Concepción del Uruguay. El Gaucho de Rivera acumula 13 podios desde su debut en el TC. Cuarto terminó Lucas Valle y quinto Ignacio Fain.

Buen trabajo de Mariano Werner

Mariano Werner obtuvo un avance a toda velocidad, que le permitió llegar en el 6° lugar. El piloto del Mustang partió en la 44° posición y tras un ritmo veloz, como una parada eficiente en la zona de boxes se mantuvo en el grupo de adelante. Además, se benefició con los ingresos del Auto de Seguridad para llegar a la bandera a cuadros en los puestos de puntas y prácticamente asegurar su ingreso a la Copa a falta de una fecha de la Etapa Regular. Detrás de Mariano completaron los 10 primeros: Agustín Canapino, Marcelo Agrelo, Jeremías Olmedo y Norberto Fontana.

Sebastián Abella (Ford Mustang) y Marcos Castro (Torino), que sacaron los mejores números en el sorteo de grilla del viernes, largaron en 1ª fila. El oriundo de Quequén rápidamente superó al de Campana y supo liderar la carrera hasta la vuelta 21ª, cuando su auto se puso en 5 cilindros y debió abandonar. Matías Canapino (Torino) se adueñó de la punta en ese momento, en tanto que Abella hizo un trompo en el giro 12° y retiró su vehículo.

Cumplida la vuelta 30ª, Mauricio Lambiris (Ford Mustang) ingresa a los boxes con la mala fortuna de que un derrame de combustible impactó con el disco de frenos y despertó un foco ígneo, por lo que se quemó buena parte de su auto y no pudo continuar la carrera. Este hecho derivó en la primera neutralización de la carrera.

FUEGO EN EL FORD MUSTANG DE MAURICIO LAMBIRIS



Un derrame durante la recarga de combustible y el contacto con el disco de freno a elevada temperatura despertó una llama que se extendió desde el auto hasta el box.



No hay heridos después de este incidente. pic.twitter.com/fwc5T3nAJG — SoloTC (@solotcOK) August 2, 2026

Como el reglamento particular de la prueba indicaba que los boxes permanecían cerrados con el Auto de Seguridad en pista, hubo muchos pilotos que ingresaron una vez que se relanzó la carrera. Entre ellos estaba Matías Canapino. Y durante la seguidilla de paradas que acontecieron, la punta de la carrera pasó por los volantes de Germán Todino (Ford Mustang), Gastón Ferrante (Ford Mustang) y Juan Tomás Catalán Magni (Chevrolet Camaro).

Fue recién en la vuelta 43° que Tobías Martínez tomó la posición de privilegio, cuando el arrecifeño entró en boxes. A partir de ahí, el sanjuanino comenzó una batalla a la defensiva contra Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Norberto Fontana (Chevrolet Camaro). Con el correr de las vueltas, Fontana sufrió un problema mecánico y le cedió su lugar a Todino, mientras que Gianini intentaba sin éxito arrebatarle el ‘1’ a Martínez. Incluso hubo dos relanzamientos más, pero nada impidió que Tobías sea rey en su tierra y gane la 10ª edición del Desafío de las Estrellas.

Sobre el final de la carrera, el uruguayense Nicolás Bonelli recibió un toque por parte el chaqueño Augusto Carinelli y lamentablemente debió abandonar.

La próxima fecha del Turismo Carretera, que será la 10ª y última de la etapa regular, se llevará a cabo el 22 y 23 de agosto en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, junto al TC Pista, la Fórmula 2 Argentina y la Fórmula 3 Metropolitana.

En TC Pista ganó Felipe Bernasconi

Con Toyota, Felipe Bernasconi fue el ganador del TC Pista en San Juan – Villicum y doblegó a Gabriel Gandulia con el Ford y a Juan Sebastián Gallo con Ford.

Cuarto arribó Ian Reutemann, cumpliendo el representante de Humboldt (Santa Fe) con una sobria labor en su retorno con el Dodge de SAP Team, seguido por Eugenio Provens (Dodge), Nicanor Santilli Pazos (Ford), Manuel Borgert (Ford) de General Ramírez, Cifre y Juan Sandín (Toyota) cerrando el Top10, precediendo a Juan Ignacio Maceira (Ford) y Benjamín Ochoa (Ford) quien se retrasó en la última vuelta por un trompo.