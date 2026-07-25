El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado niebla por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde y por la noche, con temperaturas promedio de entre 10 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Los vientos soplarán del noreste rotando al sector norte.
SMN: pronostican lluvias para la semana que inicia
Este fin de semana predominarán las neblinas matinales. La semana que inicia traerá algunas lluvias y tormentas, según el pronóstico extendido del SMN
Para este domingo se esperan neblinas matinales, cielo mayormente nublado durante el resto de la mañana, cielo parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 12 y los 22 grados y el viento soplará desde el sudeste.
El lunes se espera cielo, mayormente nublado por la mañana y tormentas por la tarde. Las temperaturas promedio serán entre los 13 y los 23 grados y los vientos soplarán de sudeste rotando al noreste.
Para el martes, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 14 y 20 grados. Los vientos soplarán del noreste rotando al este.
El miércoles se esperan chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y noche. las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 y los 16 grados. Habrá vientos del sudeste en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora.
Para el jueves habrá un leve descenso de la temperatura con mínimas de 8 y máximas de 16. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. Los vientos soplarán del sector este.
El viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 17 grados, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche. Los vientos predominarán del sector este.