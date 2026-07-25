SMN: pronostican lluvias para la semana que inicia

Este fin de semana predominarán las neblinas matinales. La semana que inicia traerá algunas lluvias y tormentas, según el pronóstico extendido del SMN

Este fin de semana predominarán las neblinas matinales. La semana que inicia traerá algunas lluvias y tormentas, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado niebla por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde y por la noche, con temperaturas promedio de entre 10 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Los vientos soplarán del noreste rotando al sector norte.

Para este domingo se esperan neblinas matinales, cielo mayormente nublado durante el resto de la mañana, cielo parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 12 y los 22 grados y el viento soplará desde el sudeste.

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El lunes se espera cielo, mayormente nublado por la mañana y tormentas por la tarde. Las temperaturas promedio serán entre los 13 y los 23 grados y los vientos soplarán de sudeste rotando al noreste.

Para el martes, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 14 y 20 grados. Los vientos soplarán del noreste rotando al este.

El miércoles se esperan chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y noche. las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 y los 16 grados. Habrá vientos del sudeste en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora.

Para el jueves habrá un leve descenso de la temperatura con mínimas de 8 y máximas de 16. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. Los vientos soplarán del sector este.

El viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 17 grados, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche. Los vientos predominarán del sector este.