Junto a Corrientes, Uruguay y Brasil, la Provincia trabaja de manera mancomunada en la construcción de una Reserva de Biosfera Transfronteriza.

La Provincia trabaja en la construcción de una Reserva de Biosfera Transfronteriza.

Se concretó en Chajarí una jornada de trabajo para avanzar en la creación de una Reserva de Biosfera Transfronteriza; que busca potenciar la sostenibilidad productiva, el ecoturismo y la preservación de los ecosistemas compartidos. Participaron autoridades de la Provincia y Corrientes; del departamento de Artigas, de la República Oriental del Uruguay; y el municipio de Barra do Quaraí, de Brasil.

La jornada reunió a representantes de los cuatro territorios, incluyendo organismos públicos, municipios del departamento Federación, instituciones académicas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos de la región.

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De concretarse el reconocimiento por parte de la Unesco, esta iniciativa se convertirá en la sexta Reserva de Biosfera Trifronteriza del mundo, posicionando a la región en un lugar de vanguardia global en materia de cooperación ambiental y desarrollo territorial.

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, destacó la amplia participación y el valor estratégico de la convocatoria: “Fue una reunión muy positiva por la posibilidad de reunir a representantes de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil. Ahora tenemos el desafío de avanzar en la elaboración concreta del proyecto y en la organización de las próximas etapas de trabajo”.

Asimismo, la funcionaria anticipó que las próximas instancias incluirán encuentros técnicos con referentes de los municipios entrerrianos y sectores productivos e industriales locales.

Por su parte, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, celebró que la ciudad haya sido elegida como sede de este histórico encuentro multilateral: “Esta propuesta abre oportunidades para fortalecer el turismo, la producción sostenible, la educación ambiental y la integración entre nuestros territorios”, afirmó.

Más aspectos para tener en cuenta

La delegación de Corrientes estuvo encabezada por la directora de Parques y Reservas, Alejandra Eliciri, junto al director Walter Drews y representantes de seis municipios. Por Uruguay participaron el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, junto a representantes de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco.

En representación de Brasil formaron parte autoridades del municipio de Barra do Quaraí -encabezadas por el prefecto Maher Jaber- y de la Secretaría de Ambiente e Infraestructura del estado de Rio Grande do Sul.

Entre las autoridades presentes se destacaron, por Entre Ríos, la viceintendenta de Chajarí, Fabiola Fochesatto Brunini; la diputada provincial Gabriela Lena; y el director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza.

Con esta agenda en marcha, los equipos técnicos iniciaron la delimitación de las primeras etapas del proyecto, mientras que la Provincia continuará coordinando mesas de trabajo con los actores locales para consolidar esta herramienta clave para la conservación y el progreso socioeconómico regional.