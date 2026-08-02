El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su primera jornada este domingo en Rosario. En Echagüe sueñan con volver a lograr el título, como en 2024.

Se pondrá en marcha este domingo una nueva edición del Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino de rugby, competencia que reunirá a los mejores equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario y que otorgará una plaza para el Nacional de Clubes.

El certamen se disputará en la modalidad de 12 jugadoras contra 12, con dos tiempos de 20 minutos cada una y constará de tres jornadas. La primera se desarrollará en la cancha de Caranchos, en Rosario; la segunda tendrá lugar el 16 de agosto en las instalaciones de Echagüe, en Paraná; mientras que la tercera y última fecha se jugará el 6 de septiembre en Cha Roga, en Santo Tomé.

Entre los equipos participantes estará el Atlético Echagüe Club, que afrontará el campeonato con el objetivo de volver a ser protagonista. El conjunto paranaense conquistó el título en la edición 2024 y buscará recuperar la corona en esta nueva temporada.

El Negro ha ganado las dos últimas ediciones del Torneo Provincial de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) e intentará ratificar su buen presente ante rivales de fuste, contra las que no puede regalar absolutamente nada en cada momento de juego si no quiere que su sueño de volver a campeonar quede trunco.

Además de Echagüe, representará a la UER el equipo Mulitas de Fray Bentos, de la República Oriental del Uruguay. También competirán Cha Roga de Santo Tomé y Alma Juniors de Esperanza, en representación de la Unión Santafesina de Rugby (USR), y Caranchos y Old Resian por la Unión de Rugby de Rosario (URR).

La primera jornada del Torneo Regional del Litoral Femenino

11:00: Echagüe vs Alma Juniors

11:40: Cha Roga vs Carancho

12:20: Mulitas vs Alma Juniors

13:00: Cha Roga vs Old Resian

13:40: Echagüe vs Mulitas