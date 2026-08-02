Se pondrá en marcha este domingo una nueva edición del Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino de rugby, competencia que reunirá a los mejores equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario y que otorgará una plaza para el Nacional de Clubes.
El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off
El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su primera jornada este domingo en Rosario. En Echagüe sueñan con volver a lograr el título, como en 2024.
El certamen se disputará en la modalidad de 12 jugadoras contra 12, con dos tiempos de 20 minutos cada una y constará de tres jornadas. La primera se desarrollará en la cancha de Caranchos, en Rosario; la segunda tendrá lugar el 16 de agosto en las instalaciones de Echagüe, en Paraná; mientras que la tercera y última fecha se jugará el 6 de septiembre en Cha Roga, en Santo Tomé.
Entre los equipos participantes estará el Atlético Echagüe Club, que afrontará el campeonato con el objetivo de volver a ser protagonista. El conjunto paranaense conquistó el título en la edición 2024 y buscará recuperar la corona en esta nueva temporada.
El Negro ha ganado las dos últimas ediciones del Torneo Provincial de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) e intentará ratificar su buen presente ante rivales de fuste, contra las que no puede regalar absolutamente nada en cada momento de juego si no quiere que su sueño de volver a campeonar quede trunco.
Además de Echagüe, representará a la UER el equipo Mulitas de Fray Bentos, de la República Oriental del Uruguay. También competirán Cha Roga de Santo Tomé y Alma Juniors de Esperanza, en representación de la Unión Santafesina de Rugby (USR), y Caranchos y Old Resian por la Unión de Rugby de Rosario (URR).
La primera jornada del Torneo Regional del Litoral Femenino
11:00: Echagüe vs Alma Juniors
11:40: Cha Roga vs Carancho
12:20: Mulitas vs Alma Juniors
13:00: Cha Roga vs Old Resian
13:40: Echagüe vs Mulitas